台股長期向上...乾脆買0050正2？萊恩「下跌的痛苦更難受」：小心只能看卻吃不到

前一陣子有人問我，既然台股長期都是向上成長，那是不是直接買槓桿型ETF賺更快？乍聽之下好像蠻有道理的，我差點被他說服，但別忘記了，開槓桿雖然高報酬，但也是「高風險」阿！今天就來幫大家破解開槓桿的迷思。

什麼是槓桿型ETF

槓桿型或是反向型ETF，是指投信公司操作期貨或選擇權等衍生性金融商品，來追蹤指數並實現放大回報的效果，以兩倍槓桿為例，如果當天指數上漲1%，槓桿型ETF將上漲2%，但同樣的，當指數下跌時，損失也會同樣放大。

風險極高的資產

「風險就是用來購買報酬的貨幣」，開槓桿勢必要承擔更高的風險，以元大台灣50正2 ETF為例 (00631L)，年化報酬率雖然有25%，但年化波動率卻有33%，同一時間台灣50 ETF，年化報酬率是12%，但年化波動率是17%，風險只有一半！

開槓桿賺更多？

如果你單純看報酬率，買槓桿型ETF確實會賺更多，但這很可能是看的到但吃不到的蘋果，根據展望理論，下跌時投資人承受的痛苦，跟賺錢時帶來的快樂相比高出2~2.5倍，很多人只要當天跌停板就受不了，更何況是兩倍的跌幅。

適合專業型投資人的工具

槓桿型ETF主要是設計給專業投資人的避險工具，操作這項工具要能快速判斷市場變化並在短期買賣，並不適合長期持有，一般的散戶很難有辦法時時刻刻掌握資訊，最後沒賺到兩倍反而賠了四倍。

結語

槓桿型ETF是一把雙面刃，用得好的話確實會賺更多，但前提是你要具備專業的衍生性金融商品知識，如果你只是單純看「感覺」在買股票，那我勸你還是遠離這項商品，乖乖買一般的ETF吧！

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。