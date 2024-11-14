00878將除息「交易爆量」…明最後買進日！ 00713、00929、00915皆見甜甜價

2024世界棒球12強賽，台灣火力全開，終場以6：3擊敗南韓隊，旗開得勝，超商業者普天同慶，祭出多項優惠搶商機，而多檔高股息ETF也要給投資人搶便宜，國泰永續高股息（00878）、復華台灣科技優息（00929）、凱基優選高股息（00915）、元大台灣高息低波（00713），都出現甜甜價。其中以即將要除息的00878交易最熱絡，昨（11/13）成交量超過17萬張、成交金額逾39億元，雙雙奪冠！

投資ETF早已是顯學，數據顯示，台股ETF的受益人已經超過1000萬，尤其高股息ETF深受投資人喜愛，受益人數前十名，就有七檔是高股息ETF，00878以146萬人奪下冠軍，元大高股息（0056）、群益台灣精選高息（00919）也有超過百萬人，其中00878近期搭上除息話題，今年第四次每股配息0.55元，維持上一次水準，配息不縮水，想參與除息的投資人，記得要在11/15前買進，除息日將落在11/18，息收將在12/12入袋。若以11/13收盤價計算，本次00878年化殖利率達9.6%。

投資達人點出，日前證交所公布10月的定期定額人數，國泰00878再度奪下冠軍，人數達30萬人，顯見投資人對00878的喜愛持續炙熱，會這麼夯就是因為，00878重視產業分散，金融保險、電腦及周邊設備、半導體族群，佔比各達2成，聯發科、聯詠、廣達、仁寶、日月光、國泰金都是成分股，當資金在產業輪動時，00878都能夠受惠，展現其穩健特性，適合長期投資優勢。

市場達人分析，本周台股震盪劇烈，高股息ETF格外受到市場關注，其中00878是少數配息未見縮水的高股息ETF，隨著台股大盤回檔，00878今盤中成交量已超過17萬張，可見有許多投資人趁勢進場撿便宜。

專家分析，國際半導體產業協會旗下矽產品製造商組織發布的產業分析報告，今年第3季全球矽晶圓出貨量，相較上一季上漲5.9%，來到3,214百萬平方英吋，和去年同期相比，成長6.8%，這一波漲勢有望延續到2025年，明年投資趨勢半導體仍是主角，對持有半導體族群的00878而言，無疑是利多，建議投資人可以趁著低檔加碼布局，運用時間創造複利效果。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。