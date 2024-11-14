00963、00964新高股息中最值得投資標的？小童分析「尤其它」：搭00929超絕配

中信全球高股息（00963）、中信亞太高股息（00964）到底這兩檔可不可以投資？優缺點又在哪？這兩檔與其把它們當成對手，更傾向歸類成「好兄弟」，畢竟由同一間投信所發行、主打的客群也不太一樣。

基本資料

00963、00964都是10元低價發行、月配息、平準金。這三點其實也算是目前新出的高股息ETF標配。

其他相似之處：

第一、多元佈局 不論是00963或是00964，他們的投資市場都不單單只侷限在台灣。 00964就是瞄準亞太地區；00963則是更多元的分散在美國、英國、德國、法國、日本、新加坡等等。 第二、經理費管理費 兩者的成本合計大約落在1%以內，比野村全球航運龍頭ETF（00960）跟元大全球航太與科技ETF（00965）等跨國投資ETF都還要低。

00963選股邏輯

00963分散在歐洲、美洲、亞洲的投資市場，但亞洲的部份因為要剔除台灣人本身重疊的投資，所以將把台灣拿掉，避免重複佈局到相同的標的。

而且也有把近幾年曝險過高、不夠穩定的投資市場給剔除，例如：中港股市。同時把一些灰色產業像是博弈、菸草、武器、成人娛樂等等也刪除。這樣就會得出成長相對穩健的國家跟產業做為00963的母體。

此外，一樣會透過市值、成交值的篩選來確保流動性充足。也因為畢竟是高股息ETF，所以在標的選擇上也會篩選出「股息殖利率大於3%、自由現金流收益率大於6%」的標的，來確保今後的股息可以發放穩定。

透過這樣的篩選最後會得出「一年定審一次」、「單一個股不超過10%」最後50檔來做為00963最終成份股。

另外，00963與0056所追蹤的指數、兩者的產業分佈，肉眼可見左邊全球特選高股息，產業是更分散。其中比例最高的金融產業只佔35%，而右邊的台灣高股息指數，大多是聚焦在資訊科技，比例超過了6成。

因此在產業、國家分佈上，確實00963會更加穩健，但相對因為少了科技產業的配置，在未來AI、半導體、電動車等的發展之下，可能失去部份成長空間。

在操作上會建議，如果投資部位都要追求高股息ETF，00963可以帶來更加安全的依靠。而它所缺少科技產業的爆發性成長，就可以透過復華台灣科技優息（00929）來做攻守的搭配。這樣不僅可以很好的在產業上做到互補，連國家的搭配上也可以填滿。

更不用說00963因為都是聚焦在台灣以外的市場，所以在收益分配上是屬於境外所得，可以享有海外所得750萬的免稅額跟免健保補充費。

績效表現

因為沒有太多資料可以參考，所以就先不討論。

但至少以波段的轉折而言，大多時候都是跟著標普500來做上下的走勢。

包含這陣子的創高也幾乎是一模一樣，而股利的部份00963過去四年回測的平均表現大約是7.2%，比0056的6.4%還要高一些。

這樣綜合評估下，00963是少數分析完00960、00965之後，唯一值得優先考慮的投資標的。

當然並不是00960或00965不好，而是他們更適合在已經配置完必要的投資標的之後，再來考慮的附加組合。

而非像00963這樣偏於核心的資產配置，所以00963自己認為是值得投資，也非常適合搭配00929來做產業跟攻守的互補。

00964選股邏輯

有別於00963專注在全球市場，00964將目光鎖定在發展潛力高的亞太地區。

原因可分為三點：

第一、亞太地區的市值僅次於美國、高於泛歐洲國家。 第二、預估亞太地區未來GDP成長率，有機會高於其他市場。 第三、00964專注的亞太地區是聚焦在人均GDP排行的前段班，例如：新加坡、澳洲、香港、日本、南韓、台灣。這幾個國家也都是經濟相對自由、有利產業發展創新的國家。 說白了就類似在全球的投資市場中，找到潛力相對高的寶藏標的。

篩選出母體後，00964會透過流動性、股利率和一些標的分散的標準，例如：單一掛牌地權重不超過35%、單次換股最高16檔、單一個股上限不超過10%等等，選出最後的50檔來當作最終成份股。

每年定審的頻率，也有別於以往高股息ETF1年1、2次，是1年3次。這樣就可以即時汰弱留強，不用擔心因為聚焦在亞太地區，而缺少了全球市場的分散效果，也有助於捕捉更多短期市場波動，達到更靈活的資產配置。

績效表現

近10年左右的含息報酬大約是166%，優於MSCI泛亞太指數的70%。

同時以0056的同期來做相比，沒有複利的情況下估算，含息報酬大約是125%；但如果有複利的情況下，兩者的含息報酬其實是差不多。

股利部份，00964過去4年回測的平均表現大約是8.9%，比00963的7.2%、0056的6.4%都還要高上許多。

但如果用平均值8.9%來推算的話，2023年的股利率應該是13%而不是56%，推測可能是投信資料有誤，並不影響大方向的判斷。

總結

00963多元佈局全球、00964專注聚焦亞太。

如果是喜歡穩健、風險分散，甚至考量到稅賦，00963是可以納入考量的口袋名單。如果擔心沒有投資到台灣、沒有佈局到科技產業，00929是可以相互搭配的黃金高配息組合。

如果是偏向波動、偏好高息、喜歡聚焦在亞太這種預估成長率高的投資市場，00964也是可以納入參考的標的之一。

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