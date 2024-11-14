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投資只想到0050、0056、00878？達人買入「0061、00893、00895」：主題型可趁勢大賺

聯合新聞網／ Andyworld理財&家庭記事簿
目前最受投資人青睞的ETF標的是高股息與市值型。台股示意圖／中央社
目前最受投資人青睞的ETF標的是高股息與市值型。台股示意圖／中央社

現在若是提到ETF，大家都很習慣聯想到市值型ETF，像是元大臺灣50（0050）或富邦臺灣50（006208）這類，或者是高息型ETF，例如元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）......等等。

我常常提到的也是這種類型ETF，但並不代表我沒有其他類型的ETF。

前陣子因為大幅溢價，我有提到元大寶滬深（0061）這檔ETF，更早之前我也提到手上擁有電動車題材的國泰智能電動車（00893）與富邦未來車（00895）這兩檔。

這些ETF都沒有配息，會入手純粹是因為題材性。

我認為中國股市跌深而買進寶滬深，我認為電動車很有未來與話題性而買進，但是沒有配息，股價也隨著政策與話題漲漲跌跌，風險與波動度都大，很符合我在「投資球賽論」裡面擔任重砲手的角色，也就是趁「勢」賺一波的超額報酬。

雖然趁勢賺一波是許多人在投資路上的顯學，但對我而言卻是可遇不可求，部位也不大，得之我幸，不得我命也。

不知道大家手上是否也有這樣的重砲手股票呢？

◎本文內容已獲Andyworld理財&家庭記事簿授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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