00929若跌回15塊…0.11元只能配5個月？ 真星華：保守為預留股價波動及配息空間

某大學存股研究社團

小真（大三生）坐在討論室裡看書，桌上放一杯自己沖泡的咖啡、播放輕音樂的手機，好不愜意。

阿星（大二生）下課提著晚餐走進社團，到小真對面的椅子坐下，說道：學姐，晚安。

小真抬頭看阿星一眼：晚安，你還沒吃飯啊，趕快吃。

阿星：等一下再吃，有存股問題要問學姐。我從大一開始零股定期定額買的00929最近配息下降，怎麼辦，還能繼續買嗎？要不要換股？

小真：別大驚小怪，先想想你當初為什麼要買它。

阿星：它有40檔成分股都是科技股，可以分散個股風險，而且科技股很會漲，可以期待ETF股價表現。還有它是首檔月配型ETF，每月領錢多棒啊。 小真：股票型ETF主要分為市值型、高息型、主題型三大類，00929算是主題型為主、高息型為輔的ETF。它有40檔成分股，可以分散個股風險，但是產業集中，同漲同跌機會大，使ETF股價活潑、波動較大。其他市值型、高息型的產業分散，不同產業漲跌不一，加總抵消後，ETF波動較小。所以00929的股價波動風險比市值型、高息型還要大。

阿星：00929股價波動風險較大，那為什麼配息會下降？

小真：我們先複習一下基本知識

配息組成的各項，在配出來給投資人以前，都是淨值的一部分，所以淨值越高，配息的家底越豐厚。

再來，用ETF淨值組成示意圖（附圖）來看：

面額為發行價不變。 收益平準金偶爾變動，收到成分股股利或隨資產規模增加時提高，隨配息減少。 資本損益平準金每個交易日變動，非常活潑。

00929今年10月到11月12日的淨值組成來看，面額15元不變、收益平準金0.63元～0.55元、資本損益平準金3.56元～2.66元。其中資本損益平準金，波動幅度0.9元，相當於4個月（配息0.2元）到8個月（配息0.11元）的配息金額蒸發了。

阿星：這個我瞭解，可是季配型的也會波動，為何只有月配型的降低配息？

小真：嗯，兩個比較起來，會發現季配型出生早，家底豐厚、淨值比較高，股價波動小，能拿來配息的金額多。

00929在112年6月出生太年輕，淨值不夠高，家底較薄，資本損益平準金表面上有2元～3元，其中已實現資本利得76W能配息，未實現的不能配，所以真能配出來的金額也許不到一半，例如1元。

股價波動大，加上明年領成分股股利還有半年以上，這段時間如果發生重大經濟事件（例如金融海嘯），跌3元回到發行價，甚至跌破發行價，只能配收益平準金，目前0.55元只能配5個月（配息0.11元），所以每月配息要保守一點，預留股價波動及配息空間。

現在月配息0.11元暴力年化殖利率仍有7%，還算高股息的合理範圍。往後樂觀看待，過幾年00929長大後，比較不會有配息不穩情形。

好啦，這是我的理解，不一定正確，給你參考囉。

阿星：謝謝學姐，我回去再想一想接著要怎麼做。肚子好餓，吃飯咧。

阿星打開晚餐燒肉便當，整個討論室飄滿香味～

小真眼睛發亮，盯著一片肉肉：我剛剛講那麼多，很累耶，那片燒肉犒賞我吧！

阿星：妳不是吃飽了嗎？啊，別搶，給妳一片...

討論室持續吵吵鬧鬧，好不熱鬧

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