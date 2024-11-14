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00692、00757賣出轉定存採「現金為王」！ 投資者：停止繼續投入市值型ETF

聯合新聞網／ 投資者日記
台股示意圖。記者余承翰／攝影
台股示意圖。記者余承翰／攝影

雖然指數化投資的精神是持續買進，長期持有，不預測大盤高低點，持有現金購買力會被通膨所侵蝕要盡早投資。但當加權指數本益比22倍、股價淨值比2.5倍，雙雙位於歷史新高的現在，繼續持續買進市值型ETF也非明智之舉。

現在反倒該採「現金為王」的策略，停止繼續投入資金進入市值型ETF，並賣出手中已獲利的市值型ETF，退場觀望為上策。

所以我賣出從2022年就持有至今的00692和00757，並將資金轉入一年期定存。等待下一次景氣藍燈，下修大盤股價淨值比之後，再重新進場。

雖然加權指數長期是向上成長的，但過程並非七平八穩而是動盪不安，其中必有跌宕起伏的時候，務必不要貪心去吸多頭盛宴的最後一口菸屁股。

◎本文內容已獲 投資者日記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00692富邦公司治理 00757統一FANG+ ETF 市值型

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