每月存3千、1萬...20年後有300張金融股？小黑「現實很骨感」：沒富爸爸不可能

每月用3000元或10000元去存股，20年後可以存到300張以上股票嗎？

先說結論：沒有靠額外收入那是不可能的

為何一堆存股達人都在推薦存股可以致富呢？為何他們可以用3-5年存到至少300張股票呢？

這個問題多年前我也迷惘一陣子，看到某大神教導大家如何存300張金融股，自己用他們的方法去測試，資產是可以累積這點是沒錯，但是光靠股利的複利是不可能這麼快速累積張數的。

除非你能加大投入買進的金額，才可能做到。

下面用年化6%去計算，每月定時定額投入買進股價約20元的金融股（幾年前多數存股都在20元附近，例如中信金、玉山金、第一金、合庫金、華南金），是否能像存股達人一樣累積到300張以上股票？

月存3,000元

5年後資產213,514元，若以一張20,000元股票計算，約存10.6張。

10年後資產495,230元，若以一張20,000元股票計算，約存24.7張。

20年後資產1,376,740元，若以一張20,000元股票計算，約存68.8張。

月存10,000元

5年後資產711,716元，若以一張20,000元股票計算，約存35.5張。

10年後資產1,650,768元，若以一張20,000元股票計算，約存82.5張。

20年後資產4,589,133元，若以一張20,000元股票計算，約存229.4張。

夢想很美好，現實很骨感

一般人從學校畢業，扣除生活費用，每月能拿去投資等閒錢大概落在3000元到10000元間。

有些達人真的很厲害，遇到家庭巨變，啃饅頭、吐司過日子，還能擠出錢去投資，真的很令人佩服，我與太太也曾經因為買房，度過一陣子啃吐司的日子，但那只能撐短暫幾個月時間，不可能持續數年。

後來覺得存股累積速度太慢，才會將一半資金改為波段操作為主，將年化報酬，從存股的5-6%朝向10-20%努力，這樣才有多的資金投入存股累積張數。

或許存股達人也可能有其他增加資金投入的方法，假設某W君省吃簡用每月存10,000元（一般行業上班族結婚後，扣除生活開支能擠出10000元真的不容易了），持續10年，已經存了80多張金融股。

某一天他父親告訴他最近剛賣一塊土地，打算一年給他244萬（利用贈與的免稅額），連續給兩年，這樣就有488萬可以拿去買股票；簡單去計算，加上前面10年的存股1,650,768元，總共可以投入6,530,768元，這樣就可以累積326.5張，這只是其中一種快速達成300張的可能性。

達人通常是出道即巔峰，讓一般人覺得show出300張存股好棒棒，幻想自己跟著學習，也能很快累積張數。

殊不知每個人成功是很難完全複製的，不是每個人都能有富爸爸斗內。

然而有開始投資比只是看戲的人還是厲害不少，身旁認識超過40歲的朋友，多數人沒投資股票，縱使有在投資股票的人也鮮少聽聞存股超過百張，代表能每月拿出10000元以上去投資的人真的不多，與其臨淵羨魚不如退而結網，不用羨慕其他人能存多少張股票，自己能存多少張才是要身體力行的人生目標。

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