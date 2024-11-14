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00878合理股價是多少？ 夏綠蒂「兩方面」計算：20.66元

聯合新聞網／ 夏綠蒂聊投資
台股示意圖。 （聯合報系資料照）
台股示意圖。 （聯合報系資料照）

國泰永續高股息ETF（00878）近期宣布每單位配息0.55元，年化殖利率約為9.7%。​

這樣穩定的高殖利率，加上的配息歷史持續上升，從的0.4元增至今年的0.55元，吸引了大量投資者。

00878每年進行四次配息​

2024年配息分別為：每單位配息0.40元、0.51元、0.55元及0.55元。

00878是看「過去」，根據近12個月以及近三年的平均年化股息殖利率去加權，主要特色就是注重在過去那些股票發的股利多。

也難怪高股息 00878受益人數達145萬人，成為全台最多人投資的標的。

高股息真的一直都好夯

殖利率高不代表報酬率高，給你高配息的同時，基金淨值也會下滑，要留意淨值變動

00878合理價​

會想要投資00878的人，不外乎就是想要領股利。

所以對於00878合理價，我們就用殖利率估價法來計算。

殖利率 = 股利 / 股價，預期年化殖利率 就是投資人預期00878未來一年可以獲得的股息收益率。

為什麼要用年化，因為現在越來越多ETF都是採用季配息，甚至月配息...所以要把一整年的股利相加，這樣計算合理價才會準確。

因此 00878 的合理股價可以從以下幾個方面來計算：

1.預期年化殖利率

2.過去平均殖利率

合理價計算1：預期年化殖利率

將近4次的配息相加，除上股價，得出的數據，稱為預期年化殖利率。

合理價計算2：過去平均殖利率

預期00878的過去年化殖利率為6%，因此假設投資人願意以拿6%的回報率。

以2023年拿到的1.24元股利為例，若要殖利率為6%，

則合理股價為1.24元 / 6% = 20.66元

◎本文內容已獲 夏綠蒂聊投資 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 ETF 季配息

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