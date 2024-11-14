別爭了…要0050還台積電（2330）？ 息大大：選00935大盤修正700點它只小跌0.5元
最近很流行的話題，買台積電好還是買0050好？
支持0050的投資人認為，0050是標準市值型ETF，有分散投資的效果，長期以來績效有目共睹；
支持台積電的投資人則認為，0050有超過一半比重都是台積電，根本過度集中，沒有分散效果，不如直接買台積電好。
息大大認為，都別爭了，考慮00935吧！
一來台股本來就是科技股為主的市場，現在科技ETF跟市值型ETF在配置上根本沒有差太多，投資一籃子科技股不見得沒優勢。
二來00935持有台積電30%，還有70%幫你分散到其他更有競爭力的科技股上，遇到拉積盤影響小
第三，00935是當前唯一一檔加入研發費用篩選條件的科技ETF
最近大盤修正700點，00935只有小跌0.5塊，現在價格還是非常便宜的22塊錢。
台積電漲00935會跟漲，台積電跌00935能分散，價格還只要0050的1/10，如果看好台積電明年的營運，這檔ETF最近有下跌都是非常的切入時機。
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