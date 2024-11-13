台股ETF 新兵報到

第4季電子業旺季，推升供應鏈拉貨動能強勁，分析師估計，2024到2025年台股企業獲利成長率皆可達兩位數，台股受惠資金行情，熱度不減，除了現有高股息ETF持續受資金追捧，仍有台股ETF新兵即將在本月開募。

台新投信表示，台股殖利率一向在全球股市中名列前茅，分析師估計台股加權指數股利率為2.8%，優於日股、韓股及費城半導體指數；在企業獲利方面，分析師估計台股企業2025年獲利將大幅成長22%，後市多頭行情可期。類股表現，中長線成長趨勢明確的AI概念股，將是台股上攻的領頭羊。

將在今（14）日開募的台新臺灣AI優息動能ETF基金（00962），其研究團隊指出，AI技術透過模仿人類認知功能進行學習、決策和回應，AI概念股涵蓋了從伺服器、晶片、散熱零組件到記憶體、高速傳輸、網通等多個領域。台灣供應鏈從IC設計、晶圓代工、電源供應器、散熱器、伺服器電路板（PCB）到伺服器代工皆具備關鍵優勢，全球高達90%的AI伺服器、78%的NB、55%的PC皆由台灣製造，台灣AI概念股是最大受惠者。

投信法人表示，就台股企業基本面分析，獲利持續上修，財報表現優於預期，提供台股下檔支撐；另一方面，在Fed進入降息循環後，股票市場將持續受到市場資金推升，歷史經驗顯示第4季台股上漲機率高，因此對第4季台股並不看淡，短線若遇較大幅度的拉回仍是長線買點。

安聯投信台股團隊認為，從產業基本面看，各產業強弱不一，如從台灣晶圓代工龍頭財報可看出，營收貢獻主要來自先進製程，背後就是由人工智慧（AI）需求熱絡帶動，其餘應用則較為平淡。

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