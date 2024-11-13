台股股利與成長性皆優 00962掌握雙行情、11月14日開募搶錢潮

台新投信指出，Fed進入降息循環，在債券殖利率走低下，高股息股的優勢將受市場資金追捧，台股的殖利率一向在全球股市中名列前茅，分析師估計台股權指數股利率為2.8%，優於日股、韓股及費城半導體指數；在企業獲利方面，分析師估計台股企業2025年將大幅成長22%，台股可望吸引資金持續流入，後市多頭行情可期。在類股表現中，中長線成長趨勢明確的AI概念股將是台股上攻的領頭羊，建議優先布局結合AI+優息雙優勢的台股ETF。台新臺灣AI優息動能ETF基金（00962）11月14日開募搶錢潮。

台新臺灣AI優息動能ETF基金（00962）研究團隊指出，AI技術透過模仿人類認知功能進行學習、決策和回應，AI概念股涵蓋從伺服器、晶片、散熱零組件到記憶體、高速傳輸、網通等多個領域。台灣供應鏈從IC設計、晶圓代工、電源供應器、散熱器、伺服器電路板（PCB）到伺服器代工皆具備關鍵優勢，全球高達90%的AI伺服器、78%的NB、55%的PC皆由台灣製造，台灣AI概念股是最大受惠者。

台新投信表示，就台股企業基本面分析，獲利持續上修，財報表現優於預期，第4季進入電子業旺季，預期供應鏈拉貨動能強勁，分析師估計，2024~2025年台股企業獲利成長率皆可達二位數，提供台股下檔最好的保護，另一方面，在Fed進入降息循環後，股票市場將持續受到市場資金推升，台股依然受惠資金行情，有助增加台股熱度，加上歷史經驗第4季台股上漲機率高，因此對第4季台股並不看淡，短線若遇較大幅度的拉回仍是長線買點。 台股有魅力，股利與成長性雙優。（（左）資料來源：Bloomberg，資料日期：2024/9/30。（右）資料來源：UBS，資料日期：2024/7。台新投信整理 )

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