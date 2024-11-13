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20張00878...送自己1萬1的聖誕禮物！棒棒：配息階梯式成長、穩定領息自主加薪

聯合新聞網／ 我是棒棒
00878配息0.55元。台股示意圖／聯合報系資料照
00878配息0.55元。台股示意圖／聯合報系資料照

好的！00878宣布配息啦，一張配550元，等於是20張就領1.1萬，真的是超級爽！

若把歷年配息拉出來看，真的是呈現階梯式成長...光是2024年累積的整年股利，就高達2.01元，創歷史新高。

若以11月1日股價22.77元以下就入手的人，年化配息率足足有8.8%，也不輸給市面上其他檔高股息ETF。

00878我給它的定位就是有跌就買，穩穩地配、穩穩地領息；跟00713一樣，是搭配其他暴漲暴跌高息ETF的左右手。

除息交易日為：11月18日

最後買進日為：11月15

收益分配發放日：12月12日

這筆是自己今年賺來的第一筆年終獎金，畢竟今年沒有任何調薪的Me，自己賺最實在！

被動收入越多，就越有裸辭的底氣，被動收入萬歲！

◎本文內容已獲 我是棒棒 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 配息

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