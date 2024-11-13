群益證ETF投資論壇：美國開啟降息循環 股債展開雙多格局

群益金鼎證券於11月12日舉辦ETF投資新勢力論壇，邀請多位業界頂尖專家到場，群益投顧總經理范振鴻、統一投信副總經理張美媛、復華投信副總經理廖崇文等多位重量級主講人深度解析川普重返白宮下的政策發展、如何用債券ETF搶賺降息財，以及股票ETF怎樣買比較安心等熱門議題，從不同面向探討市場趨勢與策略。強大的講者陣容吸引爆滿聽眾，現場座無虛席，反應熱烈。

針對2025年股債表現，群益投顧總經理范振鴻認為，隨著美國服務消費強勁，有利美國經濟維持溫和成長，預估美國2025年經濟成長率約1.8%，且在科技、醫療、工業等產業獲利強勁成長下，美國企業獲利在2025年可望增長14.4%。若未來川普上任後，選前提出的減稅與放鬆監管等政策成真，企業獲利還有再上調的機會，這將有利美股在2025年再次實現兩位數的漲幅。債券方面，由於看好美國通膨朝2%目標邁進，聯準會在2025年有4碼的降息空間，將有利債市表現。

統一投信副總經理張美媛則看好BBB信用評級的長天期公司債，為美國經濟軟著陸趨勢下的債券布局首選。隨著美國就業情勢強健，支撐經濟成長動能，企業違約風險相對較低，有利BBB評級公司債，兼顧風險與收益，並看好長天期債券較短天期有較多的資本空間，而債市殖利率短線攀高，為投資人帶來更好的布局機會。

對於股票ETF的布局，復華投信副總經理廖崇文指出，觀察自1984年以來的聯準會降息循環，若經濟未陷入衰退，股市在首次降息後一年，標普500指數的漲幅都超過一成。廖崇文進一步提出「好市場」：看好美股、日股和台股；「大而美」：著重產業龍頭；「錢滾錢」：以息養股的3大股票安心投資策略，建議投資人可著重標普500成長題材、日本龍頭企業，具股息優勢的台灣科技股等主題ETF，並搭配長天期的美元A評級公司債ETF，做好兼顧成長與息收、報酬與風險的均衡配置。

在此次論壇中，專家們強調ETF產品以其低成本、高透明度和交易便捷等優勢，為投資人提供更具彈性與效率的布局方式，讓投資人能夠更有效地把握市場機會，並優化其資產配置。群益金鼎證券也將持續提升服務品質、數位升級，將以「財富創造者」和「健康陪伴者」，為每位客戶提供更完善的投資理財服務。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。