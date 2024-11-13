瞄準川普2.0投資趨勢！中信全球與亞太兩檔高股息ETF 11月14日掛牌

川普二度入主白宮，資本市場震盪恐加劇，企業更重視供應鏈分散，投資人也要考慮分散布局。中國信託投信推出台灣市場首見採月配息機制的海外高股息ETF：中信全球高股息ETF（00963）及中信亞太高股息ETF（00964）鎖定全球及亞太區優質企業，可望為投資人創造更理想的分散投資效果，將於11月14日正式掛牌上市。

中國信託投信表示，美國總統大選結果底定，由共和黨的川普二度入主白宮，且共和黨有望完全執政，有利於川普後續施政，市場短期不確定性因素可望消弭。此外，上周聯準會召開FOMC會議，如市場預期再降息1碼，年底仍可望再降息1碼，顯示降息循環仍為現在進行式。根據過往經驗，美國降息後資金可望流向新興市場，且寬鬆情境有利於金融、傳產類股，恰好提供海外高股息ETF的投資機會。

以中國信託投信將掛牌上市的兩檔海外高股息ETF為例，其成分股明顯與台灣高股息ETF不同。00963經理人陳雯卿指出，00963鎖定已開發國家市場，篩選條件包括市值須達50億美元以上（既有成分股至少40億美元）、股利率大於3%、自由現金流收益率需超過6%（既有成分股大於5%）的優質企業。且以最新產業配置來看，主要以金融、原物料、非核心消費與工業為主，投組配置上相對具有分散性。

另一檔00964則聚焦亞太區域最具經濟實力的六大市場，也包含降息循環中較具利基的新興市場。00964經理人張苡琤表示，00964追蹤NYSE亞太高股息指數，其成分股與現有台股高股息ETF的重複程度相當低。更重要的是，亞太地區於全球經濟的地位上升，未來亞太地區GDP占全球GDP比重可望持續增加；且亞太資本市場活絡發展，加上各國政府積極祭出提振資本市場的相關政策，亞太資本市場成長性可望延續。且從績效表現來看，亞太高股息指數近四年平均股利率達8.9％。

中國信託投信指出，在台股面臨高基期、未來股利表現存在不確定性，以及全球供應鏈面臨在地化、破碎化的情況下，利用川普執政及降息循環時布局海外高股息ETF，不失為優質選擇。中國信託投信擁有全方位的高股息ETF產品布局，投資人可自組組合進行資產配置，且具備分散風險、提高股利率等多重優勢，是投資人錢進海外優質股票的最佳利器。 亞太高股息指數股利率與其他高股息指數股利率比較。（資料來源：NYSE,FTSE,中國信託投信整理）

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