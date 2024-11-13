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00878穩配0.55…成高息ETF「定海神針」！台股連跌受川普影響剛開始？

聯合新聞網／ 綜合報導
股市連續收黑。台股示意圖／聯合報系資料照
股市連續收黑。台股示意圖／聯合報系資料照

受到台積電晶片將停供中國消息和美國川普政策效應，引發以台積電為首的電子類股拖累台股，昨日大盤開黑走低，單日跌幅超過2%。

今日美股川普2.0行情漸冷，美指全面收黑，連帶台股開盤續弱，台積電壓低領跌，雖大盤盤中小幅翻紅，重回23000點，惟午盤出現翻黑，最終收盤22,906點；對此國泰投信表示，第四季台股回歸基本面，時序進入台股財報週，上市櫃企業陸續公布第三季財報，普遍表現超出預期，營收亮眼，後市仍看多，因此短線出現震盪都是補倉好時機。

今日00878公告第二階段實際配息金額確定為0.55元，昨日單日成交量高達23萬張，不辜負國泰00878在投資人心中有著國民ETF的美名。

00878基金經理人游日傑表示，台灣9月景氣燈號亮出代表熱絡的「黃紅燈」，且多數指標仍處於穩定至熱絡狀態，顯示結構相對健康，台股行情可樂觀期待。

另隨著基本面復甦，預估今、明年台股企業獲利成長年增率分別上修至40%及16%，從長線來看電子產業仍是台股頂梁柱，受惠AI相關高成長動能之族群有望持續支撐台股後市表現。

游日傑補充，00878有近6成的科技股、以及2成的金融股，產業配置均衡，不會單押某支個股，賦予過高的權重，科技股方面如IC設計龍頭聯發科，晶圓代工大廠聯電及封測巨擘日月光都是其成分股，相較於去年同期，10月三家企業之營收紛紛寫下新高，且AI話題持續發燒，明年訂單量有望再成長。

金融股方面，11日時14家金控宣布10月份營收統計，今年以來累計至10月總獲利高達5369億元，年增率將近48%；00878成分股中就有國泰金、富邦金、元大金、中信金、永豐金、兆豐金、第一金等多家金控，有機會帶動金融產業輪動上漲行情。

00878在今年前三季分別配出每股0.4元、0.51元及0.55元，今年第四次配息已公告每股配息0.55元，與前次持平維持上一次的水準，如要參與本次配息，需要11月15日前申購，股息將在12月12日時發放。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 ETF 季配息

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