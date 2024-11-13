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00969B追求「價差」極致就選它！專家：當前波動最高的債券ETF

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股示意圖。中央社記者謝佳璋攝 中央通訊社
台股示意圖。中央社記者謝佳璋攝 中央通訊社

最近元大即將發行3檔債券ETF，分別是元大優息美債（00967B）、元大優息投等債（00968B），以及元大零息超長美債（00969B）。

00967B買的是公債、00968B是公司債，這種類型大家都很熟悉就不多說了。值得一提的是00969B，這應該是台股第一檔「零息債券」。它跟一般的債券ETF有什麼不同呢？

關鍵在「存續期間」，這4個字拆開來看很簡單，兜在一起就容易讓人飄走了，什麼意思？

教科書版本的解讀：存續期間是投資人回收本息的實際平均年限，主要用來計算每單位利率變動對債券價格的影響，是衡量債券價格風險的指標。

接地氣的解讀：數字越高波動越大！

以這檔00969B為例，存續期間高達27.2，明顯比另外2檔來的更高，也比元大美債20年（00679B）的16.5明顯更高，代表它的波動也會更大。官方案例中，可以看到這類商品一個波段都比長天期公債還會漲，而且幅度落差還滿大的。

看到這裡，聰明的你應該也要想到如果不幸看走眼，這類商品波段跌幅也會比常見的公債ETF來的更大。

過去一段期間咱不少股民是買了長天期美債，講是講股債配置、分散投資，其實心裡想的都是賺價差。現在這檔00969B的出現，可說是完全貼近這類人的需求，你要拚價差，這檔應該是當前波動最高的債券型ETF。

另外雖然是零息債券，不過它還是有裝上「年配息」機制，但由於是零息債券，所以不一定每年都會分配收益，當然當年度沒分配的息，也不會少給你，會併入下次一起配。

所以小做總結，這檔ETF優點是看好長債走勢，價差不會少；缺點是套了也沒得期待股息

最完美的劇本是一波低買高賣賺他個數年配息提早入袋→爽

最不爽的劇本當然是高買低套還提前透支數年配息→怒

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00679B元大美債20年 00968B元大優息投等債 00969B元大零息超長美債 債券ETF 元大優息美債00967B

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