00713、00915過譽了？艾比「股價近歷史高點」：擔心殖利率、不如建立正確認知

00713、00915最近很軟？你知道它們其實根本沒什麼跌嗎？

先說結論，還原月K線顯示，加上股息，00713跟00915都離歷史高點非常近。

表示股價表現還是非常穩定。

至於許多存股族擔心的配息，在高股息ETF一片的降息風中，00878穩住腳步，維持配息新高0.55元／股。

有了00878，所以我不專業預估下個月，00713與00915也會維持新高配息1.5與0.82。猜對了是湊巧，猜錯了是應該。

最後，追蹤一下00713跟00915的家底。

00713家底目前26.22元，還可配1.5元達17.5季（約4.3年）。 00915家底目前11.38元，還可配0.82元達13.8季（約3.5年）。

至於還可以維持這樣的配息表現多久？沒有人知道。不過我想，與其期待高於正常水平的殖利率，或許提前建立正確的認知，才是最好的策略吧。

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