債券跌價...00795B還能買？純純：上次降息已反映、現在是下一波起漲點

最近很多朋照來問，純純為什麼我買的債都跌？今天統一來解答，原因是因為大家期待降息很久了...

債券價格已經提前反應

回歸理性討論，近期川普勝選，未來可能對各國實施高關稅，美國聯準會降息的幅度可能降低，惟11月7日聯準會宣布將息0.25%，推估短期仍是朝降息方向前進。

今天來跟大家聊聊美國政府公債，大家知道美國政府公債因為有美國政府的信用背書，通常都認為其違約風險趨近於0嗎？

意即美國政府準時支付利息、本金的機率高；想像一下如果美國聯邦政府倒閉，這世界會有多可怕！

美國公債有哪些類型

債券存續期間

那麼利率變動會怎麼影響長、短期債券價格呢？這邊你一定要知道債券存續期間。

一種衡量債券價格對利率變動的指標，長期債券的存續期間比短期債券長，對利率變動的敏感度高。理論上來說，其他條件不變下，如果預期利率下降，購買長債的潛在資本利得較短債大。

近期有朋朋私訊我問元大美債20年（00679B）及中信美債20年（00795B）。

00679B 2017年就上市了，網路上蠻多資料，今天就來介紹00795B：

00795B即將於12/12配息，配息金額為0.4元/股，若想參與配息，最後買進日為11/15

00795B 中信美債20年

追蹤「彭博20年期(以上)美國公債指數」 資產規模：660億(11/1) 季配息債券ETF，風險報酬等級屬 RR2

選債邏輯

美國財政部所發行之美元公債 扣除美國聯準會持有之金額後，債券最小流通在外面額須大於3億美元 債券距到期日須大於20年 僅納入固定利率債券

成分債檔數

40檔(10/24)

主要費用率

經理費0.06% 保管費0.04%

00795B 績效表現 (11/1)

近1年報酬率：12.89% 近6個月年報酬率：5.26%

00795B 配息表現

2021年~2023年配息表現

平均配息：1.06元/股 平均配息率：3.20%

除息&配息時間

一年配息 4 次，為季配

2、5、8、11 月除息 3、6、9、12 月配息

下次配息

配息金額：0.4元/股 除息交易日：11/18 配息發放日：12/12 若想參與配息，最後買進日為11/15

00795B的機會&風險

機會

美國長期公債，信評皆為AAA，違約風險極低趨近於0

00795B今年表現還不錯，近6個月報酬率5.26%，配息穩定，有現金流需求的朋朋可以考慮，下次配息0.4元/股，若想參與配息，最後買進日為11/15

適合搭配股票進行資產配置，降低整體資產波動度

風險

利率風險：升息造成債券價格下跌

通貨膨脹風險：通膨會降低固定利息的購買力，美債通常為固定利息，若遇通膨實際報酬率將降低

投資ETF前，追蹤指數、持有標的&比重、相關費用、基金規模、流動性都蠻重要的，投資前需多方考量，過去配息不等於未來配息

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