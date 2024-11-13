債券跌價...00795B還能買？純純：上次降息已反映、現在是下一波起漲點
最近很多朋照來問，純純為什麼我買的債都跌？今天統一來解答，原因是因為大家期待降息很久了...
債券價格已經提前反應
回歸理性討論，近期川普勝選，未來可能對各國實施高關稅，美國聯準會降息的幅度可能降低，惟11月7日聯準會宣布將息0.25%，推估短期仍是朝降息方向前進。
今天來跟大家聊聊美國政府公債，大家知道美國政府公債因為有美國政府的信用背書，通常都認為其違約風險趨近於0嗎？
意即美國政府準時支付利息、本金的機率高；想像一下如果美國聯邦政府倒閉，這世界會有多可怕！
美國公債有哪些類型
1.短期國債(T-Bills)
到期時間一般在1年內，通常以折價方式發行，投資者在到期時獲得面值
2.中期國債(T-Notes)
到期時間通常在2到10年之間，定期支付利息
3.長期國債(T-Bonds)
到期時間通常在10年以上，定期支付利息
4.美國抗通膨債券(TIPS)
本金會隨通脹調整，以保護投資者的購買力，如果通脹上升，本金會增加。
債券存續期間
那麼利率變動會怎麼影響長、短期債券價格呢？這邊你一定要知道債券存續期間。
一種衡量債券價格對利率變動的指標，長期債券的存續期間比短期債券長，對利率變動的敏感度高。理論上來說，其他條件不變下，如果預期利率下降，購買長債的潛在資本利得較短債大。
近期有朋朋私訊我問元大美債20年（00679B）及中信美債20年（00795B）。
00679B 2017年就上市了，網路上蠻多資料，今天就來介紹00795B：
00795B即將於12/12配息，配息金額為0.4元/股，若想參與配息，最後買進日為11/15
00795B 中信美債20年
追蹤「彭博20年期(以上)美國公債指數」
資產規模：660億(11/1)
季配息債券ETF，風險報酬等級屬 RR2
選債邏輯
美國財政部所發行之美元公債
扣除美國聯準會持有之金額後，債券最小流通在外面額須大於3億美元
債券距到期日須大於20年
僅納入固定利率債券
成分債檔數
40檔(10/24)
主要費用率
經理費0.06%
保管費0.04%
00795B 績效表現 (11/1)
近1年報酬率：12.89%
近6個月年報酬率：5.26%
00795B 配息表現
2021年~2023年配息表現
平均配息：1.06元/股
平均配息率：3.20%
除息&配息時間
一年配息 4 次，為季配
2、5、8、11 月除息
3、6、9、12 月配息
下次配息
配息金額：0.4元/股
除息交易日：11/18
配息發放日：12/12
若想參與配息，最後買進日為11/15
00795B的機會&風險
機會
美國長期公債，信評皆為AAA，違約風險極低趨近於0
00795B今年表現還不錯，近6個月報酬率5.26%，配息穩定，有現金流需求的朋朋可以考慮，下次配息0.4元/股，若想參與配息，最後買進日為11/15
適合搭配股票進行資產配置，降低整體資產波動度
風險
利率風險：升息造成債券價格下跌
通貨膨脹風險：通膨會降低固定利息的購買力，美債通常為固定利息，若遇通膨實際報酬率將降低
投資ETF前，追蹤指數、持有標的&比重、相關費用、基金規模、流動性都蠻重要的，投資前需多方考量，過去配息不等於未來配息
◎本文內容已獲 純純存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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