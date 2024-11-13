又降息美債翻紅！00933B受益人數破新高、15日最後買進 專家：金融債風險低、配息穩

人人都希望擁有健康體態，營養師高敏敏日前在臉書發文，根據「美國自然療法Peter J.D’Adamo醫師」研究的血型療法，針對不同血型調整飲食、運動，可以讓減肥更順利，凡事對症下藥都能事半功倍。

投資市場也一樣，要針對趨勢調整資金布局，投資專家點出，美國降息循環開跑，美債殖利率上升至4.4%水位，投資等級債更高，例如金融債殖利率達5.3%，建議投資人把握機會，加碼息收表現佳的投資等級債ETF、金融債ETF，打造健康及財富兼具的美好人生。

近年來，債券蓬勃發展，根據數據顯示，債券ETF最新受益人已達2,010,393人，ETF達人分析，其中又以金融債ETF受到投資人青睞，與一般公司債相比，金融債因為由金融機構發行，受到更高的監理，違約率相對低、風險小，且配息穩定，具備長期報酬的優異特性。

觀察金融債ETF受益人前五名，分別由國泰10Y+金融債(00933B)、中信優先金融債(00773B)、永豐ESG銀行債15+(00958B)、群益投資級金融債(00724B)、元大10年IG銀行債(00786B)奪下，其中國泰00933B受益人更是突破12萬，擄獲法人機構跟散戶的目光，最新規模已達750億，本月除息金額提高，每股預計配發0.082元，配息金額穩健增加，想參與除息的投資人要把握最後兩天的買進時機，11/15前須持有標的，除息日將落在11/18，12/12就能收到配息金額！

市場專家點出，美國聯準會在美選落幕後再降一碼，如今利率水準來到4.5%-4.75%，還得留意川普政策產生的共伴效應，美元周二(11/12)漲到六個月來的最高價位，美元指數上漲0.5%至106.024，市場擔憂通膨可能復燃，短線上來看，想藉由長天期美債賺取資本利得的空間可能有限，可以優先考慮配息率高的金融債，先把息收領起來比較安心。

另外，投資達人指出，近日股市波動較大，週二加權指數更是下挫超過2%，可以適時將資金移轉到債市避險，有債息作為下檔保護，有利降低投資組合的波動度。投資就跟減肥一樣，需要持之以恆，運用時間創造複利，長期以來的成效會超乎你的想像。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。