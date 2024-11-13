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0050、006208持有成份股幾乎差不多！KN先生：老牌的ETF竟然輸給新手

聯合新聞網／ KN先生
台股示意圖／聯合報系資料照
台股示意圖／聯合報系資料照

目前兩檔市值型ETF為元大台灣50（0050）和富邦台50（006208）。

持有的成份股幾乎差不多，這一年來這兩檔主要績效都來自於台積電，但是富邦台50績效為61.4%，台灣50績效為60.2%...

身為老牌的ETF竟然輸給新手，而且持有台積電比例還比006208多0.02%？

很明顯的可以看到台灣50的內扣費用比006208多0.17，難怪績效會輸給人家...

006208規模也不算小，雖然我已經有0050但我以後要買市值型ETF會考慮006208，規模、成份股差不多，但績效好一點手續費少一點，就這麼簡單。

◎本文內容已獲 KN先生 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 006208富邦台50 ETF 內扣費用 台積電 市值型 績效

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