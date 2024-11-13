買債券ETF「以為送分題買正2變成送命題」…下跌是危機還是契機？ 懸緝：關鍵在心態

債券價格大跌，是危機？還是契機？

債券下跌的種種因素

前天朋友問我，為什麼明明降息了，債券不旦沒上漲反而下跌，原以為鐵定的「送分題」，他還加碼買入正2的債券期貨商品，儼然成為「送命題」。

我想這也是很多人近期持有美債最佳寫照，原以為會因為聯準會降息看到債券價格上漲，卻因為美國總統大選以及通膨的不確定因素，導致10年期公債殖利率不跌反升，使得債券價格大跌。

想靠這波降息賺取價差的投資者，真的會難掩心中的失落。

債券除了利率會影響價格外，還有政策、匯率、信用...，這些因素影響債券價格。尤其一旦債券出現信用疑慮時，更容易引發投資者拋售，導致債券價格大跌。

持有債券該有的心態

所以對於想買債券投資的人，建議還是要以長期領息、資產配置為主要目的，資本利得為輔。唯有用這樣地觀念來看待債券，才有辦法穩定領到配息時，同時賺到額外的價差。

而懸緝目前的資產配置上，債券的比例也達到4成，其中大部分持有的都是投資等級債。那麼你一定會疑惑，為什麼不是買美國公債呢？主要考量還是為了要長期領息，因為公債風險雖然比投資等級債來得小，僅僅3.5%左右的配息報酬，距離期望的5%還是稍嫌不足，所以最終選擇以投資等級債為主。

從2024年配息統計來看，預計領到的配息，平均報酬在5%-6%，也因為適逢相對低點時慢慢佈局，除了領到穩定配息外，持有的債券目前也都是正報酬。

所以想利用債券作為長期領息計劃的人，或許投資等級債是你可以考量的標的，以目前5%-6%的配息率，雖然無法與高股息6%-8%的報酬相比，但至少波動幅度較小，並可避免二代健保補充保費及其他稅金問題。

是危機還契機？關鍵在心態

所以朋友問我債券大跌該怎麼辦時，我的回答是：

若用短期作價差思維來投資債券，一項風險很小的標的也會被你玩成高風險的商品，尤其是加碼買進正2槓桿的商品。 如果你用長期領息的思維來投資債券，那麼反而這次的大跌是逢低入手的機會，不僅可以領到穩定的報酬，一旦未來降息循環啟動，還有機會得到額外的資本利得。

一切只看你把債券看成「投資」還是「投機」；那麼債券大跌可能不是「危機」更是「契機」。

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