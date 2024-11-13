0050長期定期定額一定贏？專家回測「分批進場更賺」：差了近40%報酬

定期定額是許多人最常用的投資策略，但有一個策略它的績效竟比定期定額還高出快一倍！那究竟是什麼策略？以下以0050來回測。

回測的時間回從2023初到2024年10月，也就是從趨勢轉折後的相對低點開始佈局。相信2023年初也算是許多人剛經歷完長時間疫情的空頭洗禮，準備重回股市的第一個時間點。第一個，價格是從相對低點開始計算；第二個、過程中有經歷了2023年的長時間盤整，這會讓投資人有更多時間可以拉低成本；第三個、最後也能同時搭上2024年的快速飆漲，所以這段時間應該算是蠻多人的共同經。

那經過這樣的定期定額佈局之後，會有22筆的進場時機，而最終的平均成本大約會落在141.2元。如果以最高點202.8元計算，帳面的不含息報酬大約是43.63%，也非常不錯了吧！

畢竟現在的定存利率大約是1.7%，更不用說很多銀行的大額定存利率可能連1%都不到，比下來就會顯得定期定額0050或大額投資0050會更具有吸引力！

為什麼明明定存放的錢比較多？利率還比較少？這是為什麼？

其實主要是因為如果銀行沒辦法將大額的資金給放貸出去，那就表示他們還需要提供大筆的利息給大額定存的客戶，這就會比較容易造成銀行的虧損。

銀行也不是笨蛋，通常會透過調降大額存款的利率來降低資金過多的問題。順便將這些大資金的客戶來轉嫁去買他們出的其他商品，一方面不只對銀行來說資金更靈活，而對於大資金的人來說，也相對比較有吸引力。

價量分析

經過價量分析之後，支撐壓力規劃出來，就是「特殊形態多方」的走勢。

而特殊形態的話分別有3個進場點：

第一個、是在假跌破形成的轉折處。 第二個、是在價格回踩關鍵區域的轉勢處。 第三個、是在價格突破前高的壓力處。

在這三個位置去做佈局，平均的進場成本就大約會落在114.3元，明顯的比定期定額的141.2元還要低。

而波段獲利的話跟定期定額一樣，從平均成本抓到最高點的202.8元，那帳面的不含息報酬就大約會是77.43%，比剛剛定期定額的40幾%高了快要一倍！

當然定期定額可以一直投入無腦累積本金，但通常一般人可能設定定期定額的金額就只是幾千塊到幾萬塊，但價量分析的進場金額，可能會是總資金的幾成（視風控而定）。

如果定期定額5千元，然後像剛剛回測的22筆，累積起來也不過才11萬，但價量分析不可能一筆才投入幾千塊，可能一次就是買半張一張，是定期定額的好幾倍，所以本質上總資金投入是不會有太大的差距。

哪裡會是可以留意的關鍵區域？

先把支撐壓力規劃出，就可以看到現在的價格是逼近壓力，當價格逼近壓力的時候就收手不做，因此如果是現在想加碼或空手想進場，可以再等等。

那要等什麼？就是等到價格回到關鍵區域，而透過分佈圖可以發現大約會是落在177.4~182.75這個區間。

因此後續會建議等待價格回到這個區間，並且同時出現像畫面中的轉勢確立，那才是值得進場的絕佳時機。

甚至如果後續有提前出現轉勢也可以提前開始佈局，重點是只要當今天價格還沒有出現轉勢就不要隨意進場。

價格有沒有可能是突破壓力直接往上？也是有可能的。但現實就是價格它還沒突破，所以也不用先急著預設立場，首要重點一樣會先等待價格回到剛剛說的關鍵區間，其他的就一步一步且戰且走！

甚至如果想要更高的報酬、更大的波動，當然0050裡面的成份股，例如台積電、鴻海、聯發科也都是可以套用今天分享的方法來平替的標的之一。

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