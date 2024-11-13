快訊

經典賽資格賽賽程出爐！中華隊明年2月台北迎敵 爭取重返會內賽

讓日本人不再死忠於買國產電視 中國企業如何攻破市場

民眾黨主席柯文哲剃光頭 今提訊驚見新造型

台有魅力 00962掌握雙行情 11月14日開募搶錢潮

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

台新投信指出，Fed進入降息循環，在債券殖利率走低下，高股息股的優勢將受市場資金追捧，台股的殖利率一向在全球股市中名列茅，分析師估計台股權指數股利率為2.8%，優於日股、韓股及費城半導體指數；在企業獲利方面，分析師估計台股企業2025年將大幅成長22%，台股可望吸引資金持續流入，後市多頭行情可期。而在類股表現中，中長線成長趨勢明確的AI概念股將是台股上攻的領頭羊，建議優先布局結合AI+優息雙優勢的台股ETF。台新臺灣AI優息動能ETF基金（00962）明(11/14)日開募搶錢潮。

台新臺灣AI優息動能ETF基金（00962）研究團隊指出，AI技術透過模仿人類認知功能進行學習、決策和回應，AI概念股涵蓋了從伺服器、晶片、散熱零組件到記憶體、高速傳輸、網通等多個領域。台灣供應鏈從IC設計、晶圓代工、電源供應器、散熱器、伺服器電路板（PCB）到伺服器代工皆具備關鍵優勢，全球高達90%的AI伺服器、78%的NB、55%的PC皆由台灣製造，台灣AI概念股是最大受惠者。

台新投信表示，就台股企業基本面分析，獲利持續上修，財報表現優於預期，第四季進入電子業旺季，預期供應鏈拉貨動能強勁，分析師估計，2024~2025年台股企業獲利成長率皆可達二位數，提供台股下檔最好的保護，另一方面，在Fed進入降息循環後，股票市場將持續受到市場資金推升，台股依然受惠資金行情，有助增加台股熱度，加上歷史經驗第4季台股上漲機率高，因此對第4季台股並不看淡，短線若遇較大幅度的拉回仍是長線買點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

AI 台股

延伸閱讀

美股收低 法人：台股技術面轉弱、短線震盪整理

00878這一個月以來最抗跌…勝過00919甚至00713！ 伊森：高股息ETF即便會破發但價值不變

金管會：台股基本面未變 將持續關注國際金融市場變化

台指期 整理格局看待

相關新聞

00878這一個月以來最抗跌…勝過00919甚至00713！ 伊森：高股息ETF即便會破發但價值不變

台股這波殺得又快又急，上周四還在反映大選完的利多，結果連續三天台股指數從高點23699跌到周二低點22981，大跌718點，期貨更是有超過千點的大跌行情！

006208越來越貴不敢買⋯網酸：不然怎麼賺？曝選ETF兩大重點

今年台股趨勢整體持續向上，帶動市值型ETF大豐收，不過有投資人擔心，006208一天比一天貴，害他不敢繼續定期定額買進。其他人則直言「不貴你怎麼賺錢？」有人解釋，「ETF不是看貴不貴，是看外來漲幅程度和淨值」。

清流君嗆00929垃圾中的霸主！他力挺高股息ETF：續買0056、00919

今年市值型ETF大豐收，反之高股息ETF平淡、掙扎，尤其近來吹起「降息風」，讓不少存股族有些焦慮。PTT討論YouTuber清流君稱00929為「垃圾中的霸主」，網友不滿直言，「把高股息叫做垃圾有點太過了，我手上也持有0056和00919，這兩檔我覺得不錯，也有持續買入」。其他人則不以為然狠酸「00929跌已經是常態，下季會不會配不出來」。

00919要用力補貨？高息ETF像「房客繳房租」…她喊做到1事：不怕被賴帳

00919（群益台灣精選高息ETF）上週五(11/1)股價最低來到22.7元，少見跌破23元，但只要一有低點，存股族就會趁機加碼補張數。

降息以來非投等債ETF包辦報酬率前四名 00953B漲幅2.91％奪冠

美國聯準會9月首次降息以來債券ETF含息報酬表現，其中以群益優選非投等債(00953B)上漲2.9%表現最佳，其次依序包...

中信兩檔ETF 14日上市

臺灣證券交易所表示，中國信託投信募集發行的中信優息ETF傘型基金之中信全球高股息ETF（00963）、中信亞太高股息ET...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。