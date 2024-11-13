00878這一個月以來最抗跌…勝過00919甚至00713！ 伊森：高股息ETF即便會破發但價值不變

台股這波殺得又快又急，上周四還在反映大選完的利多，結果連續三天台股指數從高點23699跌到周二低點22981，大跌718點，期貨更是有超過千點的大跌行情！

然而對許多投資人來說，好不容易等來的回檔，深受存股族歡迎的高股息ETF又該買該賣?未來還能繼續分批投資嗎?伊森今天就來跟大家分享高股息在大盤回檔時誰最抗跌，今天一次搞懂。

外資空單創歷史高 台股沒救了嗎？

相信許多投資人這幾天就有注意到外資空單突破歷史新高的五萬一千口，令人感到驚恐，而回顧過去外資淨空單創新高的歷史，可以發現前五名外資空單創下新高後，後續一段時間內的大盤走勢都不太好，平均五日跌幅可以達到2.98%，不過就伊森的角度來說，我們也可以很好的找到反例，如近期最近一次的空單新高是今年8月2號，然而現在回頭來看，反而是波段起漲的低點，所以用未平倉最高點來看，反而不太準。

資料來源：財經Ｍ平方

對伊森而言，更精確有意義的應該會是「空單口數的增幅」，主要是外資為何會在這個時間點大量跳加空單上去，這件事會比持倉量創高更有意義，從上圖來看，當外資空單突然大幅度的跳升時，指數接下來都會有比較大幅度的回檔。

不過這是否代表台股沒救了嗎？光輝第四季已經閃耀不起來了嗎？伊森的答案是否定的，長期來看，伊森還是維持一慣看法，台股大盤要回到台股基本面觀察，目前幾乎沒有太大變化，台股弱美股強的格局最終還是依循總體經濟環境的好壞去變動，現階段來看台股雖然無法跟上美股指數創新高的節奏，但在回檔整理釋放壓力後，投資人還是可以冷靜下來思考，台積電營收創新高、AI需求仍然持續、2奈米明年如期量產這些事情是否改變了，如果沒有，遇到這種修正的行情，伊森認為可以遵從技術面觀察，分批佈局買進有潛力的標的。

高股息ETF抗跌排行：00878最抗跌

而就投資人最愛的高股息ETF來說，證交所最新公布10月ETF定期定額交易戶數月排行，前五大分別是國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）及群益台灣精選高息（00919），高股息就占三檔，顯示出投資人在面對高檔風險時，仍對高股息不離不棄的精神。

而從上表可以看到，在這波又急又快的殺盤中，其實各大明星高股息幾乎全軍覆沒，跌幅通通超過大盤（大盤回推一個月以來仍然小漲0.15%），每檔都有超過1%以上的跌幅，就連 00713、0056 這類老牌高股息ETF，跌幅也在1%-3%不等。

然而有趣的地方在這些明星高股息中，有一檔高息ETF的跌幅竟然還小於大盤跌幅，甚至還是上漲的，那就是國泰永續高股息00878，該ETF漲幅還有+0.61%可說是明星高息ETF家族中最抗震的代表。

而若進一步分析各大ETF能夠發現，高股息的選股邏輯會很大的影響該ETF的表現，例如00878有23%是金融股、另外約43%聚焦在電子半導體類股，而搭配上ESG選股邏輯，整體電金筆大約落在1:2上，不算是太過仰賴電子股的高股息ETF，產業族群更為平均，也將使得ETF的風險更為分散。

且相比於其他納入容易受到景氣循環的中小型股或是追求動能的高股息ETF， 00878更注重在ESG永續經營的企業上，這也是造成00878能夠抵抗大盤下跌，同時超越其他高息ETF的重要因子。

高股息買進策略是什麼？

那說了這麼多，到底高股息ETF能不能在大盤下跌時加碼買進呢？其實不管是任何一隻高股息，對於投資人來講，重點還是要放在買進時機與分批佈局上。

如果說2024年第一季的高股息之亂已經給投資人演示了ETF也會破發，這一次台股沒有上演美國大選行情反而A轉向下也是在告訴投資人不要以為市場永遠都會漲。

投資人更該趁這個時間點思考分批佈局的計畫，要知道這類高股息的價值並不會因為股價破發而有所改變，只要台股能持續向上，走出一個長多格局，不管現在股價殺得多低，有一天都會站回來甚至創下新高。

舉例來說2021年台股也曾經在疫情二度爆發後快速下殺千點以上，甚至有盤中下殺1400點的紀錄過，不過在利空過去後，由於仍然反映整體經濟向上的趨勢，台股再次突破長黑高點，最終創下新高，如今時空背景來到降息的開端，且美國大選已經底定，若沒有更多利空刺激的環境，台股沒有理由不收復這些跌點，謹記「台股的長期成長潛力」才是這些高股息ETF的主戰場，短期逆風反而可以讓該類ETF的殖利率更高更誘人，投資人只需耐心等待，利用5%加碼一次的原則慢慢買進即可。

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