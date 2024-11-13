降息以來非投等債ETF包辦報酬率前四名 00953B漲幅2.91％奪冠

美國聯準會9月首次降息以來債券ETF含息報酬表現，其中以群益優選非投等債(00953B)上漲2.9%表現最佳，其次依序包括富邦全球非投等債(00741B)、凱基美國非投等債(00945B)、國泰優選非投等債(00727B)也都有2%以上的好表現，整體來看以非投等債與短債表現相對佳，值得一提的是，漲幅前四名都是非投等債ETF包辦表現最出色。市場法人表示，隨著升息循環啟動，利率偏下行走勢，將持續有利債券價格走升，非投資等級債券更是受惠，投資人可把握相關債券ETF投資契機。

ETF理財達人指出，觀察群益優選非投等債(00953B)之所以表現出色，在於其成份券權重採用「市值加權」，00953B追蹤指數首創信用因子加權，信評愈佳且信用利差愈小的成分券，因違約疑慮相對較低，給予較大權重，據信評與信用利差給予各成份券權重，債券信評為B-至BB+，票面利率在6%以上(含)，同時聚焦成熟國家，排除新興市場與CCC評級債券，產業配置多元，兼顧分散性與流動性。此外，00953B在11月7日首次配息後3天就填息，且11月12日收盤價也創下新高，表現可圈可點。

群益投信表示，觀察各類固定收益商品從停止升息及展開降息以來表現，不管是從資金面還是基本面來看，非投等債表現明顯較佳，當前美國經濟仍具韌性，而川普政策亦支持美國經濟，故市場對於美國經濟軟著陸看法不變，按照歷史經驗，在「軟著陸+預防性降息」的情境下，非投等債後續表現將領先其他固定收益商品。特別是全球資金匯集、聚焦成熟國家、經過信用因子篩選條件力求降低違約疑慮的非投資等級債ETF更是首選。

群益優選非投等債ETF(00953B)經理人李忠泰指出，降息投資人最需要的就是鎖高息、低波動的投資工具，債券ETF就是其中之選，歷經三年暴力升息環境，在今年聯準會降息後，非投資等級債券資金終於轉為淨流入，根據Morningstar資料庫中債券基金的資金流向顯示，今年以來市場資金已回流數百億美元到非投資等級債，再加上非投等債擁有較高息收的配置優勢，顯示出此時正適合進場布局非投等債ETF。 美國聯準會 9 月降息以來債券ETF含息報酬率前十名。(資料來源：CMoney)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。