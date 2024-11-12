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非投等債ETF 買點到

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
9月降息以來債券ETF含息報酬十強
9月降息以來債券ETF含息報酬十強

美國聯準會9月首次降息以來債券ETF含息報酬表現，以非投資等級債與短債表現相對佳，漲幅前四名由非投等債ETF包辦。法人表示，利率偏下行走勢有利債券價格走升，其中非投等債更是受惠資金回流，投資人可把握相關債券ETF投資契機。

漲幅前四檔以群益優選非投等債（00953B）上漲2.9%表現最佳，其次依序為富邦全球非投等債、凱基美國非投等債、國泰優選非投等債都有2%以上的表現。

群益投信表示，觀察各類固定收益商品從停止升息以及展開降息以來表現，不管是從資金面還是基本面來看，非投等債表現明顯較佳，當前美國經濟仍具韌性，而川普政策亦支持美國經濟，故市場對於美國經濟軟著陸看法不變。

按照歷史經驗，在「軟著陸+預防性降息」的情境，非投等債後續表現將領先其他固定收益商品。特別是全球資金匯集、聚焦成熟國家、經過信用因子篩選條件力求降低違約疑慮的非投資等級債ETF更是首選。

凱基美國優選收益非投資等級債券ETF經理人鄭翰紘表示，考量貨幣政策風向調整、降息預期減弱，利率下行空間相對有限，天期長、票息低的高評等債報酬反而存在更多不確定性；反觀美國企業發行的非投等債，受惠美國景氣軟著陸機率高，預期今年違約率可望維持2%，低於長期平均的3%，若鎖定存續天期偏短的標的，相對更能減少利率變動帶來的風險。

群益優選非投等債ETF經理人李忠泰指出，降息投資人最需要的就是鎖高息、低波動的投資工具，債券ETF就是其中之選，歷經三年暴力升息環境，在今年聯準會降息後，非投資等級債券資金終於轉為淨流入，根據Morningstar資料庫中債券基金的資金流向顯示，今年以來市場資金已回流數百億美元到非投資等級債，再加上非投等債擁有較高息收的配置優勢，顯示出此時正適合進場布局非投等債ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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