中信ETF 00963、00964 11月14日起掛牌上市並得辦理融資融券

臺灣證券交易所表示，中信投信募集發行的中國信託優息ETF傘型證券投資信託基金之中信全球高股息（00963）及中信亞太高股息（00964）受益憑證，自2024年11月14日起正式掛牌上市，並得辦理融資融券。

證交所表示，根據送件資料顯示，中信全球高股息ETF為追蹤NYSE 全球特選高股息自由現金流指數(NYSE Global Selected High Dividend Free Cash Flow Index (NTR) )，由 ICE Data Indices, LLC編製及維護，以美國、英國、德國、法國、日本及新加坡共六個國家中十個交易所股票為母體，經自由現金流收益率及股息殖利率篩選，採股利率加權計算，依股息殖利率由大到小排序，選取排名前50名的證券，成分股共計50檔。

中信亞太高股息ETF為追蹤NYSE 亞太高股息指數(NYSE Asia Pacific Selected High Dividend Index (NTR) )，由 ICE Data Indices, LLC編製及維護。以澳洲、香港、日本、新加坡、韓國、中華民國共六個市場股票為母體，經流動性以及殖利率篩選後，成分股以殖利率加權法，同時限定單一國家檔數及權重上限，表彰兼具亞太國家分散性及流動性，成分股目前共計50檔。

證交所表示，集中市場掛牌上市ETF將達172檔。國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，投資人投資前應詳閱公開說明書。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。