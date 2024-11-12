18日前買進兆豐 00943、00932、00690配息契機搶先機
美國總統川普當選後，研判大選不確定性消除後，川普政權預期有利美國金融、工業及科技等產業，有望推升科技或金融科技族群，建議可以透過相關 ETF 調節資產配置比例。兆豐投信三檔 ETF 的實際公告出爐，00943、00932、00690 每受益權單位配息金額各為 0.15 元、0.52 元、0.80 元，題材分別為 100% 電子股、永續產業、藍籌股等，最後買進日皆為11月18日，除息交易日皆為11月19日，希望參與配息契機的投資人可以規劃搶先機。
美國總統大選後，預期股市波動幅度將告一段落，電子股仍為長期投資主流趨勢。兆豐投信指出，豐電子高息等權（00943）受惠半導體產業及AI產業供應鏈的效應，搭配美、中科技戰持續升級，全球半導體產業興起專利戰，主流題材同時推動次產業如電腦週邊高階應用需求、光電設備等的漲升空間，建議採取分批進場配置方式，參與長線科技題材的成長空間。
兆豐永續高息等權（00932）持續看好 ESG 永續產業的穩健高成長商機，透過台灣永續評鑑的 ESG 選股機制，篩選 50 檔企業財務體質佳、ESG 績效與股息較亮眼的中大型成分股，特別是財務體質相對透明的優勢，有助投資人更清楚成分股定期審查及調節的組成特性，兼顧股利及穩健的報酬力。
另外，相對偏好大型公司標的或藍籌股的投資人，兆豐藍籌30ETF（00690）就是瞄準企業表現佳、高現金股利機會的藍籌成分股，除了能掌握股息空間外，相對能在市場波動時抵禦下檔風險，在漲勢起飛時追蹤漲勢的資產配置組合。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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