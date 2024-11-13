快訊

快關窗！桃園觀音疑酸性氣體外洩 橘色氣體成分曝光這2里當心

聯合報社論／川普善變誠可慮，賴政府缺乏主見更堪憂

揭陳時中餐敘美女醫師 王鴻薇深夜道歉：未來嚴謹查證

006208越來越貴不敢買⋯網酸：不然怎麼賺？曝選ETF兩大重點

聯合新聞網／ 綜合報導
網友想買006208。台股示意圖。聯合報系資料照
網友想買006208。台股示意圖。聯合報系資料照

今年台股趨勢整體持續向上，帶動市值型ETF大豐收，不過有投資人擔心，006208一天比一天貴，害他不敢繼續定期定額買進。其他人則直言「不貴你怎麼賺錢？」有人解釋，「ETF不是看貴不貴，是看外來漲幅程度和淨值」。

台股12日開低走低，收在最低點22,981.77點，下跌547.87點，跌幅2.33%，跌破月線，成交量4,385億元，三大法人賣超618.26億元。

一名網友在論壇Dcard發文詢問「006208最近應該繼續買嗎？」他表示自己近期剛投入股市，打算買進006208，然而卻發現006208一天比一天貴，他好奇「可以繼續定期定額買嗎？」

其他人留言「ETF不是看貴不貴，是看外來漲幅程度和淨值，你又不是買個股哪有什麼貴不貴的問題」、「不貴你怎麼賺錢？你希望越買越便宜？」、「006208再不買就繼續漲上去了」、「想越買越低可以參考力積電，沒有最低只有更低」、「買台塑四寶越買越便宜」、「006208 我一開始還買在116.6，現在我只要看到他降就會買一點，把均價降低，他長期還是成長趨勢，完全不擔心」。

還有人說「越來越貴還不買？」、「換別的，市值型如00922」、「ETF看成分股合理，但ETF看價格位階完全錯誤欸」、「買就對了越貴越好啊，難不成你要越買越便宜？套著配都舒服」、「成長的東西不敢買，難道要買沒成長的一直在跌的喔？請保持待在市場內好嗎？」、「最近覺得00881也是不錯的選擇」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

006208富邦台50 00881國泰台灣5G+ 00922國泰台灣領袖50ETF基金 Dcard ETF 台股 市值型

延伸閱讀

裕融（9941）、中租-KY（5871）重挫！存股慘成存骨？專家3點提醒：別依賴股息

台積電（2330）重挫！網猜「跟川普有關」：利空來了

清流君嗆00929垃圾中的霸主！他力挺高股息ETF：續買0056、00919

買債賺價差？他分析「1言論」害死人 一窩蜂跟風害價跌

相關新聞

006208越來越貴不敢買⋯網酸：不然怎麼賺？曝選ETF兩大重點

今年台股趨勢整體持續向上，帶動市值型ETF大豐收，不過有投資人擔心，006208一天比一天貴，害他不敢繼續定期定額買進。其他人則直言「不貴你怎麼賺錢？」有人解釋，「ETF不是看貴不貴，是看外來漲幅程度和淨值」。

清流君嗆00929垃圾中的霸主！他力挺高股息ETF：續買0056、00919

今年市值型ETF大豐收，反之高股息ETF平淡、掙扎，尤其近來吹起「降息風」，讓不少存股族有些焦慮。PTT討論YouTuber清流君稱00929為「垃圾中的霸主」，網友不滿直言，「把高股息叫做垃圾有點太過了，我手上也持有0056和00919，這兩檔我覺得不錯，也有持續買入」。其他人則不以為然狠酸「00929跌已經是常態，下季會不會配不出來」。

00919要用力補貨？高息ETF像「房客繳房租」…她喊做到1事：不怕被賴帳

00919（群益台灣精選高息ETF）上週五(11/1)股價最低來到22.7元，少見跌破23元，但只要一有低點，存股族就會趁機加碼補張數。

中信兩檔ETF 14日上市

臺灣證券交易所表示，中國信託投信募集發行的中信優息ETF傘型基金之中信全球高股息ETF（00963）、中信亞太高股息ET...

非投等債ETF 買點到

美國聯準會9月首次降息以來債券ETF含息報酬表現，以非投資等級債與短債表現相對佳，漲幅前四名由非投等債ETF包辦。法人表...

18日前買進兆豐 00943、00932、00690配息契機搶先機

美國總統川普當選後，研判大選不確定性消除後，川普政權預期有利美國金融、工業及科技等產業，有望推升科技或金融科技族群，建議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。