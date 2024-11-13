006208越來越貴不敢買⋯網酸：不然怎麼賺？曝選ETF兩大重點

今年台股趨勢整體持續向上，帶動市值型ETF大豐收，不過有投資人擔心，006208一天比一天貴，害他不敢繼續定期定額買進。其他人則直言「不貴你怎麼賺錢？」有人解釋，「ETF不是看貴不貴，是看外來漲幅程度和淨值」。

台股12日開低走低，收在最低點22,981.77點，下跌547.87點，跌幅2.33%，跌破月線，成交量4,385億元，三大法人賣超618.26億元。

一名網友在論壇Dcard發文詢問「006208最近應該繼續買嗎？」他表示自己近期剛投入股市，打算買進006208，然而卻發現006208一天比一天貴，他好奇「可以繼續定期定額買嗎？」

其他人留言「ETF不是看貴不貴，是看外來漲幅程度和淨值，你又不是買個股哪有什麼貴不貴的問題」、「不貴你怎麼賺錢？你希望越買越便宜？」、「006208再不買就繼續漲上去了」、「想越買越低可以參考力積電，沒有最低只有更低」、「買台塑四寶越買越便宜」、「006208 我一開始還買在116.6，現在我只要看到他降就會買一點，把均價降低，他長期還是成長趨勢，完全不擔心」。

還有人說「越來越貴還不買？」、「換別的，市值型如00922」、「ETF看成分股合理，但ETF看價格位階完全錯誤欸」、「買就對了越貴越好啊，難不成你要越買越便宜？套著配都舒服」、「成長的東西不敢買，難道要買沒成長的一直在跌的喔？請保持待在市場內好嗎？」、「最近覺得00881也是不錯的選擇」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。