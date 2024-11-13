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清流君嗆00929垃圾中的霸主！他力挺高股息ETF：續買0056、00919

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論00929。台股示意圖。記者余承翰／攝影
網友討論00929。台股示意圖。記者余承翰／攝影

今年市值型ETF大豐收，反之高股息ETF平淡、掙扎，尤其近來吹起「降息風」，讓不少存股族有些焦慮。PTT討論YouTuber清流君稱00929為「垃圾中的霸主」，網友不滿直言，「把高股息叫做垃圾有點太過了，我手上也持有0056和00919，這兩檔我覺得不錯，也有持續買入」。其他人則不以為然狠酸「00929跌已經是常態，下季會不會配不出來」。

今年配息金額降低的高股息ETF不少，尤其年輕一輩，像是復華台灣科技優息（00929）、中信成長高股息（00934）、台新永續高息中小（00936）、元大台灣價值高息（00940）、群益科技高息成長（00946）；廣大存股族是各有各的煩惱。

一名網友在PTT發文表示「憑什麼清流君說00929是垃圾中的霸主？」他認為，00929近況確實不太好，配息開始下降，而且也連續幾次沒有填息了，不過規模仍大，且今年月月配高股息ETF產品層出不窮，可見台灣人有多愛高股息，清流君一番言論等於開地圖炮。

該網友指出，老牌的高股息還是很不錯啊，0056、00878和00919這三檔到現在配息都還算可以，00919到目前為止甚至沒有調降配息過，個人是覺得把高股息叫做垃圾有點太過了，畢竟我手上也是持有0056和00919的人，這兩檔也是我覺得不錯，也有在持續買入的」。

其他人留言「科技股裡找高股息不是垃圾是啥？看到配息就選進成分股，炒高之後一路跌，一年換股一次，一次套一年，超讚」、「規模大小一直都不是重點，更不會是優點，績效報酬才是真理，其他都是看爽的」、「現在929跌已經是常態，下季會不會配不出來」、「有超多散戶至今都沒從940爬出來，他們不知發生什麼事」。

還有人留言「股價低檔還得每月配息，降低複利效果惡性循環」、「反正到時候風向變了，又有不一樣的說法」、「0056、00919隨便買也不買00929、00940」、「垃圾中的霸主還是垃圾」、「投資是有機會成本的，高股息ETF報酬率除了賽到AI飆股，其他時間贏不了市值型，那投資它的目的是啥？」、「至少比919好一咪咪，都從年初買加配息到現在929有賺919沒賺」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00929復華台灣科技優息ETF ETF PTT YouTuber 高股息

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