川普2度入主白宮！專家點名「3大產業型ETF」將受惠：除00909以外還有4檔

川普睽違四年重返白宮，在當選感言中稱現在將是美國的「黃金時代」，在政策上將帶來重大的改變，而這些轉變將有哪些產業型ETF能夠受惠？本篇將針對川普的政策與態度來分析這三大產業型ETF是否有機會可佈局。

1.金融監管放鬆，有利銀行股成長

川普上任後的金融監管政策將放鬆，普遍認為銀行股將會受惠，增加盈利成長的空間，因此中信特選金融（00917），這檔雖然涵蓋美國、英國、德國、法國以及香港的金融股，但實則有80%成分股集中在北美，前五大成分股為摩根大通、美國銀行、富國銀行、摩根士丹利以及標準普爾全球公司，今年以來績效達36.62%，後續仍值得關注。

不過這檔ETF屬年配息且殖利率不到2%，雖然是金融股但不適合喜歡領息的投資人。

川普作為比特幣的支持者，他希望美國能成為「全球加密貨幣之都」和比特幣的「世界超級大國」。

想當然爾目前唯一一檔加密貨幣概念ETF國泰數位支付服務（00909）將有望受惠，大家熟悉的Master Card、Visa、Paypal、甚至是輝達都在00909的成分股中。

今年以來的績效達44.72%，在近幾天比特幣創新高也帶動00909迎來新的一波漲勢，未來表現仍可期待。

3.加速新藥審核，有利製藥業發展

針對生技醫療的部分，川普主張減少監管並加速新藥審核，將有利於新藥研發等製藥業的投資、開發與創新速度。

那麼台股相關的ETF有富邦基因免疫生技（00897）、群益那斯達克生技（00678）、國泰基因免疫革命（00898）等，三檔在今年的績效分別為12.81%、13.76%、1.77%，從過去績效來看是以00678的表現最為突出。

不過在所有產業當中，因為生技醫療的研發時間長，財報經常屬於虧損狀態，因此會是最不好操作的族群，建議投入相關ETF之前須要再多就一些研究。

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