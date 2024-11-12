快訊

豪雨狂炸！台鐵新馬至蘇澳新站「軌道如河道」雙線不通

與2003年米勒颱風相似！吳聖宇：天兔颱風陣雨恐集中東南部

男人圓夢！大樹藥局真的可以換PS5 免費兌換規則曝光、網大讚：老公很喜歡

川普2度入主白宮！專家點名「3大產業型ETF」將受惠：除00909以外還有4檔

聯合新聞網／ ETF存股計畫
川普再度入主白宮，未來政策走向牽動全世界經濟。示意圖／路透社
川普再度入主白宮，未來政策走向牽動全世界經濟。示意圖／路透社

川普睽違四年重返白宮，在當選感言中稱現在將是美國的「黃金時代」，在政策上將帶來重大的改變，而這些轉變將有哪些產業型ETF能夠受惠？本篇將針對川普的政策與態度來分析這三大產業型ETF是否有機會可佈局。

1.金融監管放鬆，有利銀行股成長

川普上任後的金融監管政策將放鬆，普遍認為銀行股將會受惠，增加盈利成長的空間，因此中信特選金融（00917），這檔雖然涵蓋美國、英國、德國、法國以及香港的金融股，但實則有80%成分股集中在北美，前五大成分股為摩根大通、美國銀行、富國銀行、摩根士丹利以及標準普爾全球公司，今年以來績效達36.62%，後續仍值得關注。

不過這檔ETF屬年配息且殖利率不到2%，雖然是金融股但不適合喜歡領息的投資人。

2.川普支持加密貨幣，台股唯一概念ETF受惠

川普作為比特幣的支持者，他希望美國能成為「全球加密貨幣之都」和比特幣的「世界超級大國」。

想當然爾目前唯一一檔加密貨幣概念ETF國泰數位支付服務（00909）將有望受惠，大家熟悉的Master Card、Visa、Paypal、甚至是輝達都在00909的成分股中。

今年以來的績效達44.72%，在近幾天比特幣創新高也帶動00909迎來新的一波漲勢，未來表現仍可期待。

3.加速新藥審核，有利製藥業發展

針對生技醫療的部分，川普主張減少監管並加速新藥審核，將有利於新藥研發等製藥業的投資、開發與創新速度。

那麼台股相關的ETF有富邦基因免疫生技（00897）、群益那斯達克生技（00678）、國泰基因免疫革命（00898）等，三檔在今年的績效分別為12.81%、13.76%、1.77%，從過去績效來看是以00678的表現最為突出。

不過在所有產業當中，因為生技醫療的研發時間長，財報經常屬於虧損狀態，因此會是最不好操作的族群，建議投入相關ETF之前須要再多就一些研究。

◎本文內容已獲ETF存股計畫授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00909國泰數位支付服務 00917中信特選金融ETF 加密貨幣 川普 比特幣

延伸閱讀

金融股爆發！玉山金（2884）獲利連5季增長 艾蜜莉：看好後續、找時機加碼

緯創股價勁揚...第3季獲利爆發？專家「配息增加、本益比下修」：AI行情帶動

美國降息、台灣金融股遭殃？專家點名「看好中信金」：旗下台灣人壽滿手美債

00878再現22元甜甜價…台股盤中跌逾400點！分析師：金融股含量高、降息後可期

相關新聞

川普2度入主白宮！專家點名「3大產業型ETF」將受惠：除00909以外還有4檔

川普睽違四年重返白宮，在當選感言中稱現在將是美國的「黃金時代」，在政策上將帶來重大的改變，而這些轉變將有哪些產業型ETF能夠受惠？本篇將針對川普的政策與態度來分析這三大產業型ETF是否有機會可佈局。

00909續噴超過5％…比特幣漲它就漲！ 「台唯一一檔」跟著川普齊噴發

00909來自何方，為何可以跟川普2.0一起噴發？

00878再現22元甜甜價…台股盤中跌逾400點！分析師：金融股含量高、降息後可期

全台最多人投資的00878第四季除息金額同前一次不變，專家估算，以00878基金在外流通單位數共15,121,790,000股來換算，這次總計要發出83億元的大紅包跟146萬名粉絲共享，今日因台股大跌，00878出現22元開頭的好價格，吸引投資人買進，盤中湧現14萬張天量。

熱門ETF配息入帳 趁台股拉回加碼市值型ETF時機到

雙十一荷包大失血？留意熱門ETF股息入帳補血！12日有多檔股債ETF發放股息，包括元大高股息（0056）、國泰台灣領袖5...

0056和00922現金股利今天入帳！ 棒棒：工作沒調薪？那就幫自己加薪吧

一早就醒來，就聽到0056和00922入帳的聲音，為這個陰雨的天氣中，注入一股暖流。

0050退休後4%法則堪用嗎？達人「通膨後需領至10%」：建議上下限提領法

許多人在評估退休需要多少資產時，常聽到所謂的4%法則，也就是年生活開銷是資產的4%，例如年開銷是40萬，那麼退休時就需要1000萬的資產，之後每年提領金額就隨著通膨調整。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。