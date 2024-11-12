00909續噴超過5％…比特幣漲它就漲！ 「台唯一一檔」跟著川普齊噴發

千萬台股投資人今日苦哈哈，台股慘跌超過440點，苦守23,000點大門，但有投資人眼尖發現，ETF市場居然有一檔00909不畏川普狂人效應，股價連日飆升，今日不懼台積電下跌巨浪，00909續噴超過5%，引發網民們熱議到底00909來自何方，為何可以跟川普2.0一起噴發？

市場專家說明，00909其實就是目前全台唯一一檔，別無分號的「國泰全球數位支付ETF」，雖然被取名數位支付，仔細看成分股可是個個來頭都不小，簡直是虛擬貨幣產業的代言人，從發行投信官網可以看到，00909的第一大成分股是MicroStrategy（微策略），是全球持有最多比特幣的上市公司，連股價走勢都變成了比特幣的形狀，比特幣漲它的股價就跟著漲，所以股價在昨日爆漲25%，創下24年新高點。

MicroStrategy於11日美股開盤前公告，公司在10/31至11/10已買進約27,200顆比特幣，總成本20.3億美元，每顆均價是74,463美元，以比特幣最新價格88,484美元估算的話，短短不到半月，已替該公司賺進高達3.8億元美金，分析師預測比特幣有望攻上10萬美元，MicroStrategy股價水漲船高。

00909其他成分股還有Robinhood，為加密資產投資平台；最大比特幣挖礦公司之一MARATHON、美國最大加密貨幣交易所Coinbase、甚至全球晶片霸主輝達也在持股名單，基金不狂漲才奇怪，今年以來00909已上漲近六成，過去5天漲幅有23.42%，預計這波驚喜行情還能繼續熱烈演出到川普上任後。

別忘了Fed 主席鮑威爾還曾說「比特幣可能成為黃金的替代品」，因為比特幣有限量發行、稀少特性，可抵禦貨幣貶值風險，被稱是「數位黃金」，具有避險效果，川普也要將美國打造成比特幣世界強權，這波比特幣熱潮正是現在進行式，想搭車的全台目前就只有與虛擬貨幣高度相關的「國泰全球數位支付ETF（00909）」，反正一張才三萬多，買不起比特幣，試一張00909也行吧！

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。