快訊

日本環球影城「咚奇剛國度」12月11日開幕！園區設施、新品搶先看

半導體風雲／台積電組先進封裝艦隊 加速因應川普新政

只賣35天！日本麥當勞超夯「楓糖厚鬆餅堡」登台 3種口味可選

00878再現22元甜甜價…台股盤中跌逾400點！分析師：金融股含量高、降息後可期

聯合新聞網／ 綜合報導
今日大盤跌逾400點。台股示意圖／聯合報系資料照
今日大盤跌逾400點。台股示意圖／聯合報系資料照

全台最多人投資的00878第四季除息金額同前一次不變，專家估算，以00878基金在外流通單位數共15,121,790,000股來換算，這次總計要發出83億元的大紅包跟146萬名粉絲共享，今日因台股大跌，00878出現22元開頭的好價格，吸引投資人買進，盤中湧現14萬張天量。

專家分析，11月有超過20多檔的台股ETF即將除息，跟00878同樣在11月18日除息的，大約有14檔，其中以受益人人數多寡來看的話，前五檔依序是：

1、國泰永續高股息（00878）為季配息，配息0.55元。

2、富邦台50（006208）為半年配，配息0.9元。

3、富邦特選高股息30（00900），11月起從季配改成每月配息。

4、中信成長高股息（00934）為每月配息，配息0.115元。

5、中信關鍵半導體（00891）為季配息，本季配息0.49元。

分析師認為，美大選剛結束，川普聲勢正旺，市場正在反映「川普交易」，以及預期政策對台積電不利等消息，台股今日開盤即跌，盤中跌幅超過400多點，可以說成也台積敗也台積，但高股息ETF選股中不會納入台積電，反而可以在這波震盪中成為資金避風港。

儘管今日台股盤中震盪拉大，多檔高股息ETF仍展現基金抗跌實力，正好也給股民們更甜的價位，逢低多撿幾張00878。

若擔心00878後市成長動能表現，分析師表示，00878屬於含金量高的ETF，成分股中包括國泰金、富邦金、元大金、中信金、永豐金、兆豐金、上海商銀、第一金，昨14家金控都已宣布10月份營收統計，前10月共賺5369.24億元，年成長47.23%。

且降息趨勢已定，壽險金控持有龐大債券部位，明年隨利率緩降，亦將帶來資本利得的空間，2025年獲利備受期待。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 2330台積電 半導體 川普 金融股 高股息

延伸閱讀

緯創股價勁揚...第3季獲利爆發？專家「配息增加、本益比下修」：AI行情帶動

美國降息、台灣金融股遭殃？專家點名「看好中信金」：旗下台灣人壽滿手美債

00932一口氣換21檔成分股！剔AI換台塑三寶什麼操作？陳重銘曝：等權重的優點

0050退休後4%法則堪用嗎？達人「通膨後需領至10%」：建議上下限提領法

相關新聞

00878再現22元甜甜價…台股盤中跌逾400點！分析師：金融股含量高、降息後可期

全台最多人投資的00878第四季除息金額同前一次不變，專家估算，以00878基金在外流通單位數共15,121,790,000股來換算，這次總計要發出83億元的大紅包跟146萬名粉絲共享，今日因台股大跌，00878出現22元開頭的好價格，吸引投資人買進，盤中湧現14萬張天量。

0056和00922現金股利今天入帳！ 棒棒：工作沒調薪？那就幫自己加薪吧

一早就醒來，就聽到0056和00922入帳的聲音，為這個陰雨的天氣中，注入一股暖流。

0050退休後4%法則堪用嗎？達人「通膨後需領至10%」：建議上下限提領法

許多人在評估退休需要多少資產時，常聽到所謂的4%法則，也就是年生活開銷是資產的4%，例如年開銷是40萬，那麼退休時就需要1000萬的資產，之後每年提領金額就隨著通膨調整。

00878搭00631L很有料！ 存股哥：拿高股息對沖正二沒配息及容易暴漲暴跌缺點

你的心臟比較小顆，那有一招提供給你參考，就是配置高股息去對沖正二容易暴漲暴跌的缺點，也能讓你的總市值更穩定些。

00922今天股息入帳「股價馬上打折」搶便宜！ 短線震盪更是加碼好時機

市值型ETF在設計上以超越大盤為目標，國泰00922入手門檻低，今日盤中價格只要21元，一張不過21000元就能打包台股大市值企業。

00932一口氣換21檔成分股！剔AI換台塑三寶什麼操作？陳重銘曝：等權重的優點

兆豐永續高息等權（00932）最近更換成分股，引起投資人的高度討論，媒體的標題也很聳動：「存股族氣暈在廁所！00932換股砍兩大PC廠…納入台塑三寶 網傻眼：高股息要變塑膠了」，00932到底怎麼了？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。