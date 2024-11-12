00878再現22元甜甜價…台股盤中跌逾400點！分析師：金融股含量高、降息後可期

全台最多人投資的00878第四季除息金額同前一次不變，專家估算，以00878基金在外流通單位數共15,121,790,000股來換算，這次總計要發出83億元的大紅包跟146萬名粉絲共享，今日因台股大跌，00878出現22元開頭的好價格，吸引投資人買進，盤中湧現14萬張天量。

專家分析，11月有超過20多檔的台股ETF即將除息，跟00878同樣在11月18日除息的，大約有14檔，其中以受益人人數多寡來看的話，前五檔依序是：

分析師認為，美大選剛結束，川普聲勢正旺，市場正在反映「川普交易」，以及預期政策對台積電不利等消息，台股今日開盤即跌，盤中跌幅超過400多點，可以說成也台積敗也台積，但高股息ETF選股中不會納入台積電，反而可以在這波震盪中成為資金避風港。

儘管今日台股盤中震盪拉大，多檔高股息ETF仍展現基金抗跌實力，正好也給股民們更甜的價位，逢低多撿幾張00878。

若擔心00878後市成長動能表現，分析師表示，00878屬於含金量高的ETF，成分股中包括國泰金、富邦金、元大金、中信金、永豐金、兆豐金、上海商銀、第一金，昨14家金控都已宣布10月份營收統計，前10月共賺5369.24億元，年成長47.23%。

且降息趨勢已定，壽險金控持有龐大債券部位，明年隨利率緩降，亦將帶來資本利得的空間，2025年獲利備受期待。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。