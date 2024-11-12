0056和00922現金股利今天入帳！ 棒棒：工作沒調薪？那就幫自己加薪吧

一早就醒來，就聽到0056和00922入帳的聲音，為這個陰雨的天氣中，注入一股暖流。

市值型和高息型的投資策略，我都有布局，說實在的...每月有被動收入進來，就是很快樂，那就是你之後不想到當社畜「裸辭的勇氣」！

並不是每個人領著優渥的薪水，出身文組、薪水不高的我，除了多兼職開源外，就是用投資理財創造被動收入！

那是一種對生活現狀的踏實感，對未來生活品質的期待感

你跟我一樣，今年都沒有調薪嗎？沒關係，那就自己幫自己加薪！

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