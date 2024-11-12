0050退休後4%法則堪用嗎？達人「通膨後需領至10%」：建議上下限提領法

許多人在評估退休需要多少資產時，常聽到所謂的4%法則，也就是年生活開銷是資產的4%，例如年開銷是40萬，那麼退休時就需要1000萬的資產，之後每年提領金額就隨著通膨調整。

但當初在1994年提出4%法則的威廉班根，是回測美股搭配美債的投資組合，搭配美國的通膨率，如果回到台灣市場的話結果又是如何呢？

我採用0050搭配美國7到10年期公債的投資組合，並搭配台灣的通膨率，假設投資人資產1000萬在2004年退休，第一年根據4%法則提領40萬作為生活費，往後每年根據通膨調整，可以看到提領金額每一年都逐漸增加。

在退休後第20年也就是2023年，提領金額來到了50萬，但4%法則的提領金額並不會根據退休後資產的變化做調整，例如當今天資產增加為2000萬，這時提領金額50萬只占資產的2.5%，而資產如果只剩下500萬，提領金額則會占資產的10%。

那麼有沒有比4%法則更有效率的提領方法呢？

於是有人提出了固定百分比提領法，也就是按照每一年的資產提領固定百分比金額。

例如固定4%提領，當資產2000萬時提領80萬，相反地當資產剩下500萬時就只提領20萬。

和傳統的4%提領相比，我們可以看到在2008年時由於金融海嘯資產會大幅縮水，於是2009年的提領金額變成只有大約37萬，但在大部分時間由於資產都是增加的，所以提領金額都大於傳統的4%法則，在2022年時，提領金額甚至是傳統4%法則的1.76倍。

固定百分比提領法的優點就是你可以在資產表現優異時，提領多一點金額擁有更好的生活品質，缺點就是在資產表現糟糕時，提領的金額可能連基本開銷都無法應付。

所以威廉班根在2001年提出了上下限提領法，採用固定百分比提領法，但是每年的實質提領金額有上限和下限。

上限是不超過第一年實質提領金額的25%，下限則是不低於第一年實質提領金額的-10%，可以看到這個方法在2009年可以比固定百分比提領法提領更多的金額，而在2017年後因為有提領上限，所以提領金額比固定百分比提領法少。

至於上下限提領跟傳統的固定提領率提領，兩者的提領成功率分別是如何呢？

我採用60%的0050和40%的美國7到10年期公債組合，利用蒙地卡羅模擬回測連續提領30年的成功率，可以看到在不同的初始提領率下，上下限提領都比傳統的固定提領率提領有更高的成功率。

如果我們將提領成功率95%當作標準的話，可以看到當資產組合中配置不同比例的0050，固定提領率提領的初始提領率最高是3.7%，而上下限提領則是4.2%，等於在相同提領成功率下，初始提領金額比固定提領率提領還多了13%。

從前面我們知道退休如果採用傳統的固定提領率提領，在資產增加時無法擁有更好的生活品質，而在資產大幅縮水時卻可能提領太多而降低提領成功率，上下限提領是有機會讓你在市場表現良好時，可以提領更多金額作為生活費，但在市場表現不佳時就必須提領少一點，避免資產太快耗盡。

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