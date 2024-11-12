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00878搭00631L很有料！ 存股哥：拿高股息對沖正二沒配息及容易暴漲暴跌缺點

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

存股新理解，00878加00631L（以下稱正二）的組合有沒有料？先講結論我覺得很有料，不過開始前想先聊一下正二跟0050。

之前的文章有提到要快速認識正二的話，就把它理解成兩倍漲跌的大盤指數，但其實不是這樣的，事實上它的長期報酬率遠遠超越0050。

如果你要當一個指數化投資者，直接持有正二的效率會遠遠超越0050，市場長期呈現穩定上漲趨勢，若你在10年前每月定期定額1萬元，到本月的報酬率正二為503.6%、0050為163.6%，正二的報酬率其實是0050的兩倍以上。

正二的缺點也相當明顯，作為槓桿型ETF的正二，在中短期區間容易暴漲暴跌加上沒有配息，我想這也是正二相較於0050冷門的原因，但如果因為這樣放棄長期區間如此高的報酬，那我覺得相當可惜。

如果你的心臟比較小顆，那有一招提供給你參考，就是配置高股息去對沖正二容易暴漲暴跌的缺點，也能讓你的總市值更穩定些。

配置高股息的同時你還有不錯的現金流，再更積極點可以用高股息質押繼續擴大資產，一兼好幾顧，摸蛤仔的同時，洗衣服、洗褲子連澡也順便洗了。

要搭配正二的高股息可不能隨便亂選，既然追求穩定的股價波動跟配息，那我覺得00878是相當不錯的選擇，在2022空頭時可以穩定配出6%-7%左右的殖利率。

今年如雲霄飛車般的大盤走勢加上高股息降息風，00878依然穩定配出相當高的殖利率，年化殖利率達9%以上，無論空頭還是多頭，00878都一再證明它是最穩定的高股息。

自2020年00878發行以來，你每個月定期定額一萬加上股息再投入，00878也有不錯的報酬率達47.43%，搭配正二，一個主責攻擊一個主責防禦，而且是超強的攻擊跟超穩的防禦。

因此我在今年7月開始將大部分資金集中正二，幾個月內買了845股，目前帳面報酬是+1.61%，我相信隨著時間過去，正二的報酬率會衝得越來越快。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 00631L元大台灣50正2 00878國泰永續高股息 ETF 季配息

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