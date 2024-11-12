00922今天股息入帳「股價馬上打折」搶便宜！ 短線震盪更是加碼好時機

雙十一荷包大失血，今天領股息大補包！今日有多檔股債ETF發放股息，包括元大高股息（0056）、國泰台灣領袖50（00922）及中信台灣智慧50（00912）等人氣ETF，其中元大0056及國泰00922更是爭氣，每股配出1元以上，投資人爽領股息，中午再加菜！法人表示，目前美國總統大選結果出爐，政治不確定性下降，加上聯準會上周宣布降息1碼，12月再降息1碼機率高，對股債市場來說皆是利多。

市場專家分析，近期美國選舉帶來的不確定性消弭，由於台股與美股高度連動，回歸基本面後台股有望延續多頭走勢，迎接第四季的傳統旺季行情，加上時序進入台股財報周，各家企業紛紛繳出亮眼成績單，明年度台股仍不看淡...

在作夢行情加持下，現階段以市值型ETF定期定額布局為主，因此甫配發股息的國泰00922相較之下更具優勢！今日早盤台股短線出現震盪更是加碼好時機。 投資達人指出，市值型ETF在設計上以超越大盤為目標，國泰00922入手門檻低，今日盤中價格只要21元，一張不過21000元就能打包台股大市值企業。

投組配置上，國泰00922偏重科技、金融股權重，成分股中台積電、聯發科受惠AI出貨行情，第三季財報營收成績與去年同期相比分別成長39%、19.4%，持續為台股挹注上漲動能；金融股方面國泰金、富邦金今年前十月獲利皆破千億，分別創下自身歷史次高紀錄、加上富邦金昨日宣布買下日盛投信100%股權，明年獲利可期。

法人補充，不只股票市場可期，債市一樣精采，近期美國十年殖利率來到相對高點4.30%，債券價格更甜，且選後不確定性拔除，降息步調依舊穩健，因此在資產配置上建議搭配一股一債策略積極布局，像是與國泰00922系出同門的國泰投資級公司債（00725B）同樣在今日發放股息，每股配發0.685元讓投資人享息收，持續長抱累積資本利得。00725B鎖定票面利率在4.5%以上的BBB級債，摒除次順位債，在產業分配布局多元，包括能源、通訊、工業等產業別，是固定收益型債券配置首選。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。