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00932一口氣換21檔成分股！剔AI換台塑三寶什麼操作？陳重銘曝：等權重的優點

聯合新聞網／ 陳重銘
成分股大幅度換股可能增加內扣費用。圖／中央社
成分股大幅度換股可能增加內扣費用。圖／中央社

兆豐永續高息等權（00932）最近更換成分股，引起投資人的高度討論，媒體的標題也很聳動：「存股族氣暈在廁所！00932換股砍兩大PC廠…納入台塑三寶 網傻眼：高股息要變塑膠了」，00932到底怎麼了？

兆豐投信發行的ETF非常與眾不同，從00921、00932到00943，都強調一個「等權重」的觀念。

等權重大家可能比較陌生，一般的的ETF大多依照「市值」或是「殖利率」來決定權重，成分股的市值越大、或是殖利率越高，賦予的權重也就越大，缺點則是權重小的成分股較無表現的空間。

但是等權重則是每一檔成分股的「權重都一樣」，所以大家都是主角可以完全的發揮出來，而且會在固定的時間「再平衡」，也就是在高點獲利了結，然後加碼其他漲幅落後的成分股（逢低加碼）。

接著來看一下00932指數特點：

1、以國內上市上櫃普通股為母體，並以國立臺北大學商學院企業永續發展研究中心之台灣永續評鑑決果，結合相關篩選指標等，採等權重方式進行資產配置 。

2、經流動性檢驗及指標篩選，包含ESG指標，現金股利，動能指標，財務穩定度及發行市值為篩選條件，依股利率擇優50檔成分股。

3、每年4月、10 月分 2 次進行成分股審核，這是再平衡的時間點。

從這樣的指數設計可以看出，除了成分股的股利之外，也會獲利了結來賺取資本利得，這也是將來配息的本錢。

這次換股，剃除了AI概念的仁寶（2324）、華碩（2357），引起廣大的討論，我的看法是這2檔過去的漲幅很高，華碩從去年10月的200出頭一路漲到現在的600多元，股價高漲導致殖利率偏低，指數剔除他來獲利了結也是情有可原。

不過，納入表現落後的台塑、南亞台化，這3家今年的獲利都不佳，明年也不期望有高配息，如何能當「高股息」ETF的成分股？唯一值得慶幸的應該是股價都在歷史低點，所以被指數納入是想要賺取未來的資本利得？目前3檔合計的權重僅5.59%，萬一台塑三寶未來表現不佳，對00932的影響不會太大就是了，這也是等權重的優點，每一檔的權重都不高，所以傷（幫助）都不會太大。

00932推出後，我看上他獨一無二的「等權重」概念，買進了100張做存股，也在我的《陳重銘-不敗存股術APP》中跟訂戶討論。

不過我在上個月出清了，原因是報酬率普普通通。

從下圖(取自《陳重銘-不敗存股術APP》可以看出，上市以來雖然給出了12.48%的殖利率，但是配息報酬僅7.75%（表示沒有完全填息），而且資本利得也只有11.16%，總報酬率僅18.91%，表現在高股息ETF只能算是中段班（我賣出的主要原因），或許是上市1年多還不夠它發揮？

等權重是兩面刃，可以避免過度集中在少數個股，但是也讓飆股沒有表現的空間。

再來就是持有50檔成分股，我覺得過度分散了點，難保不會持有表現不佳的成分股。每年4月、10月分2次進行成分股審核，但是這次大幅度換掉21檔，高達42%也會造成費用率的升高。

已經持有的投資人也不用過度擔心，畢竟指數的設計沒有問題，說不定一年後台塑3寶的股價往上衝？以上是我個人的投資心得，當然買賣還是要請你自行判斷。

◎本文內容已獲陳重銘授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00932兆豐永續高息等權 2324仁寶 2357華碩 南亞 台化 台塑 高股息

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