高股息ETF降息、股價不振…00940還贏過5檔、00929倒數第二！懶錢包：最慘冠軍是00936

今年市值型ETF大豐收，反之高股息ETF平淡、掙扎，尤其近來吹起「降息風」，讓不少存股族有些焦慮。

這幾個月陸續有幾檔高人氣ETF的現金股利緩步下滑，每次都次震撼彈，財經新聞和網路討論區的熱門話題，也有許多人疑惑高股息怎麼變成低股息。

配息金額降低的高股息ETF不少，尤其年輕一輩，像是復華台灣科技優息（00929）、中信成長高股息（00934）、台新永續高息中小（00936）、元大台灣價值高息（00940）、群益科技高息成長（00946）；廣大存股族是各有各的煩惱。

之中00940絕對是眾失之的，長期破發、績效差、配息少，網路上被酸到爆、人人喊打；還要挑一檔的話，那就是近期配息4連降的00929也很悲劇就是了。

不過這兩檔真的這麼差嗎？

人氣高股息ETF誰最慘

先聲明，沒有要幫00940洗白的意思，畢竟身為「00940之亂」主角，當初有多轟動、多不可一世，跌下神壇就有多慘...

只是看看真實情況，00940很慘無庸置疑，但或許讓人很意外，有幾檔超人氣高股息ETF一樣慘！

榜上都是名號響噹噹的大人物，尤其三大百萬級ETF 00878、0056和00919是好多人長期存股領息的選擇。

不過就近期表現來看，00940和00939表現著實有些慘，其他高股息ETF的投資人數和規模都在長大，期間配息不錯的0056、00919和00713更展現強大吸引力，而2為今年才上市的連號兄弟「不進反退」，好幾萬名投資人選擇跳車，反映了對往後配息和成長的擔憂。

接著檢視7檔高股息ETF近期配息表現：

最近4次的現金股利分配真的是兩樣情，一邊開心組：00878、0056、00919和00713的金額持續向上提升。以最新一次的配息換算，預估年化殖利率約在10％上下，這是相當驚人的數字。

另外一邊是擔心組，下調股利，殖利率也滑落一截，其中00929的4連降衝擊感最強（5、6月曾配0.20元），不過其實7％的殖利率並不差，只能說之前太想跟其他高股息對手拚輸贏，家底又不夠雄厚。

而00940原先配得就比較保守，只是上市前給人過高的期待，如今更雪上加霜；00939故事有些類似，同樣股價破發，同樣配得保守，雖然5％的殖利率符合高股息，但存股族顯然不滿意，股東不斷往外跑。

在人氣高股息ETF中，00940的預估年化殖利率最低，股價長時間破發，加上現金股利下滑，不少股東絕對賣股下車，表示那是一個慘；不過，00940不是最悲劇。

為了讓7大高股息ETF可以公平競爭，需要統一比賽的起跑點，裡面最晚出生的是00940，就從它掛牌的2024年4月1日起算，在這之前上市的高股息都能參賽，然後一路比到11月1日。

倒數排行榜，第6名是00940（表現相對不是最差），刻意取「6個名次」就是為了讓「主角」能夠登場，如果名次在多一位那會是00939（報酬-0.14％）。

第4名的是00919，儘管配息金額一次比一次調高，殖利率維持超高檔，但6月那次沒能填息，股價也十分艱難，4月以來總報酬率差一點點就倒數前3。

再來，00900它過去紀錄是季配息，11月底會轉為月配息，全新的「首配成績」，存股族都在看。

最後悲慘亞軍是00929，還有冠軍00936，兩檔績效明顯更落後，近來配息縮水更不意外。

雖然00936最慘，不過股東人數沒在前幾名，負面聲量相對小一些，實際上配息落差也很大，從6月配0.25元，7月降成0.16元，9月變0.08元，最新的11月是0.05元。

這份榜單意外嗎？00940掛牌這段期間，市值型代表0050和006208有著21％以上的漲幅，大勝所有的高股息ETF，即便是00915上漲11.42％，成績也是落後大盤，更不用說其他檔高股息ETF了。

順帶一提，不在最好前6和最差6名的00878，漲幅是5.47％而0056是1.55％，當然這邊只是短期7個月的短期賽，充滿不確定性，投資是長期的事，只是2024年對高股息ETF們來說確實比較艱難和黯淡。

高股息變低股息？

觀察00878和00919

以及00929和00940

兩組的淨值通常由相同3塊組成：

（A）基本面額 發行時決定，通常不會變動也不會進行分配 （B）收益平準金 最大宗的來源是股息，實際包含現金股利、股利所得、租賃所得、收益平準金...等 （C）資本損益平準金 可以簡單理解為價差，包含已實現及未實現的資本損益

（B）和（C）決定了配息金額高低，原則上，收到成分股越多的現金股利，換股時賺到成分股越高的價差（已實現才能分配）就能配得越好。

這也是為什麼00878和00919「降息」的壓力沒這麼大，因為有過去累積的成果在，而年輕的00929、更年輕的00940在股息和價差的存糧上空虛許多。

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