存股00878、00919前皆是「賺價差」心態！ 真星華：20年前哪有什麼長期投資觀念

投資新手踏入股市的第一天，就直接採用長期投資？

我想那是非常很困難的事，因為投資人會選擇進入股市，大部分是被短期獲利、快速致富所吸引吧。買股票不就是低買高賣，短期賺個20%以上，有幾個人會在沒有受到任何挫折的時候，認為自己不行的？因為別人說賺價差很困難，就直接放棄，認為自己做不到，不是那個天選之人嗎？別人做不到，不代表我做不到。

即使是現在的我，告訴20年前的我要長期投資、存股複利，年輕的我沒有投資受挫、受股市教訓，也不會相信的。 尤其是20年前，哪有什麼存股觀念，都是賺價差。當年我是懷抱著賺價差、快速致富的夢想進入股市，伸手牌、聽明牌、選擇權都嘗試過，賠了兩三個月的薪水，傷痕累累。

接著學習價值投資、財務報表入門，學著分析一家公司財務表現，以此來決定投資標的，同時學計算便宜價、合理價、昂貴價，結果好股票都好貴。例如建興電、統一超、中碳、信義房屋、中興保全、台塑四寶等績優龍頭股，股價都不便宜。

學到價值投資要有耐心，等待股價低於價值的時候大力買進，一年只要進出一到兩次。結果我的耐心與時間都用來等解套，效率差，更不用說報酬率有多少，最終沒賠錢、小賺一點就謝天謝地。這段時間，自以為是價值投資，其實還是賺價差心態。

然後放棄個股價差，想做0056價差，結果29元太貴買不下手（現在看是超便宜），終於認清沒有做價差的本事，轉向存股長期投資。

存股初期也是挑個股，看上配股票的官股金控，累積張數速度比較快，還是帶有一點快速致富的期待。最後才轉成純高股息ETF 00878和00919，直到現在。

我自己的親身經歷，一開始放棄賺價差是很困難的，因為價差那麼的迷人，我不會一開始就認為自己不行，也許我有這方面的天賦，一開始就卻跑去存股，這不是浪費嗎？

個人的投資方法，隨著經歷與市場不斷調整，最後放棄短期價差、快速致富，走上長期投資、存股複利之路，可能這才是一般人常見的情境吧。

◎本文內容已獲 真星華的存股小天地 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。