快訊

高雄6機車「保齡球式」撞成一團釀8傷 竟是電風扇釀禍

任天堂法務出動！控《幻獸帕魯》侵權3項專利 賠償金額僅500萬日圓

「天兔颱風」路徑偏西 賈新興：有機會發布海陸警報

存股00878、00919前皆是「賺價差」心態！ 真星華：20年前哪有什麼長期投資觀念

聯合新聞網／ 真星華的存股小天地
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

投資新手踏入股市的第一天，就直接採用長期投資？

我想那是非常很困難的事，因為投資人會選擇進入股市，大部分是被短期獲利、快速致富所吸引吧。買股票不就是低買高賣，短期賺個20%以上，有幾個人會在沒有受到任何挫折的時候，認為自己不行的？因為別人說賺價差很困難，就直接放棄，認為自己做不到，不是那個天選之人嗎？別人做不到，不代表我做不到。

即使是現在的我，告訴20年前的我要長期投資、存股複利，年輕的我沒有投資受挫、受股市教訓，也不會相信的。

尤其是20年前，哪有什麼存股觀念，都是賺價差。當年我是懷抱著賺價差、快速致富的夢想進入股市，伸手牌、聽明牌、選擇權都嘗試過，賠了兩三個月的薪水，傷痕累累。

接著學習價值投資、財務報表入門，學著分析一家公司財務表現，以此來決定投資標的，同時學計算便宜價、合理價、昂貴價，結果好股票都好貴。例如建興電、統一超、中碳、信義房屋、中興保全、台塑四寶等績優龍頭股，股價都不便宜。

學到價值投資要有耐心，等待股價低於價值的時候大力買進，一年只要進出一到兩次。結果我的耐心與時間都用來等解套，效率差，更不用說報酬率有多少，最終沒賠錢、小賺一點就謝天謝地。這段時間，自以為是價值投資，其實還是賺價差心態。

然後放棄個股價差，想做0056價差，結果29元太貴買不下手（現在看是超便宜），終於認清沒有做價差的本事，轉向存股長期投資。

存股初期也是挑個股，看上配股票的官股金控，累積張數速度比較快，還是帶有一點快速致富的期待。最後才轉成純高股息ETF 00878和00919，直到現在。

我自己的親身經歷，一開始放棄賺價差是很困難的，因為價差那麼的迷人，我不會一開始就認為自己不行，也許我有這方面的天賦，一開始就卻跑去存股，這不是浪費嗎？

個人的投資方法，隨著經歷與市場不斷調整，最後放棄短期價差、快速致富，走上長期投資、存股複利之路，可能這才是一般人常見的情境吧。

◎本文內容已獲 真星華的存股小天地 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 2912統一超 信義房屋 個股 台塑

延伸閱讀

太瘋狂…特斯拉僅幾天暴漲超過50％！ 切老：抱住股票參與狂人馬斯克的夢想

空單超過5萬口…台股今天看來穩跌了？ 息大大「別人恐懼我貪婪」：加碼00935

00878兩年前也曾帳上賠近14萬元！存股哥：若當時停損、退縮、放棄…就沒有現在

緯創股價勁揚...第3季獲利爆發？專家「配息增加、本益比下修」：AI行情帶動

相關新聞

存股00878、00919前皆是「賺價差」心態！ 真星華：20年前哪有什麼長期投資觀念

20年前，哪有什麼存股觀念，都是賺價差。當年我是懷抱著賺價差、快速致富的夢想進入股市，伸手牌、聽明牌、選擇權都嘗試過，賠了兩三個月的薪水，傷痕累累。

替家人投資千萬！他想買0050「盼投報率5-8%」 網看顧慮卻開酸

投資有賺有賠，但若只是放在銀行內定存，很可能因為通貨膨脹導致資產縮水。有網友考慮將家人千萬資產進行投資，他規劃定期定額0050或美股，卻又擔心買在高點，其他人狠酸「定期定額怎會擔心買高點。如果你這樣想，那你永遠不用進場買了」，也有人誠懇建議他不要替別人的錢做打算。

空單超過5萬口…台股今天看來穩跌了？ 息大大「別人恐懼我貪婪」：加碼00935

空單留倉超過5萬口，直接刷下歷史新高紀錄，台股看起來就是要烙賽了。

他力挺美債！砸50萬買00679B只為「1理由」 網反曝套牢苦衷

美國聯準會上週宣布降息，預期12月還會再降一碼，市場預期美債低點已至。然而近日網上不少人買美債慘被套在高點，有PTT網友喊冤「美債沒那麼不堪」，他投資50萬買進元大美債00679B，最大目的就是分散風險。其他人坦言，會被套牢的苦主幾乎都是想靠美債賺價差，而不是領配息，本末倒置的投資方式之下虧損也是必然的。

美股ETF三利多 耀眼

美股科技股財報反映AI效益顯現，加上川普重返白宮、美聯準會（Fed）降息一碼符合預期，三大利多激勵美股ETF績效走揚，包...

債券ETF紅火 規模衝3兆

根據Cmoney與集保中心最新統計數據，整體原型債券ETF規模來到3.03兆元，今年以來增加近9,802.6億元，受益人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。