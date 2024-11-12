空單超過5萬口…台股今天看來穩跌了？ 息大大「別人恐懼我貪婪」：加碼00935

＊原文發文時間為11月11日

外資空單留倉超過5萬口，直接刷下歷史新高紀錄，台股看起來就是要烙賽了。

別人恐懼我貪婪，過去不敢買不下手的，有機會跌就是好加碼點。至於買什麼？毫無疑問是台積電相關的ETF，目前台股最強的科技ETF就這4檔，檔檔都有台積電。

4選1，我偏好00935，因為它的選股策略是這4檔當中最優秀的，我鎖定的加碼策略是每跌0.5塊買一次，一次買1張，如果跌10%差不多可以買4張。

敢這樣加碼主要是看好台積電跟科技股後市表現，當然如果你對科技股沒信心，想去買台塑四寶還是中鋼當存股也可以，不過我覺得你後面可能會很不開心。

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