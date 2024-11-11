債券ETF紅火 規模衝3兆

根據Cmoney與集保中心最新統計數據，整體原型債券ETF規模來到3.03兆元，今年以來增加近9,802.6億元，受益人數也自去年底的近110萬人暴增至201萬人，買氣持續火熱。其中，群益ESG投等債20+（00937B）的規模近新台幣2,381億元，一舉登上全球最大ESG債券ETF寶座。

財富管理專家表示，近一年來債券ETF躍居投資寵兒，因素包括通膨趨緩，降息預期的驅動以及美歐央行也的確如預期啟動降息，令債市投資環境更處順風。

再者在台灣市場掛牌交易的債券ETF類型多元，包括美債ETF、投資級債ETF、非投資等級債ETF新興債ETF等等，囊括不同評等、天期、投資區域等，且大多都具有配息機制，提供投資人兼顧資產配置與建立穩健收益來源的管道，因此受到投資人青睞。在投資大眾對於債券ETF認同度提升之下，不僅規模、受益人數節節攀升，也讓台灣成為亞洲最大的債券ETF市場。

有鑒於企業營運體質仍穩健，統一投信表示，選擇投資等級債ETF可瞄準「BBB」評級，BBB級公司債擁有違約率相對低、殖利率相對高兩大特色。而川普當選，美國降息雖然會放緩步調，但長線降息趨勢不變，選擇具較長存續期間的債券ETF，降息帶來的資本利得效果可望相對突出。

ESG為全世界大勢所趨，Precedence research預估，今年至2034年的複合年增長率達到18.82%，顯示ESG投資有望帶來資金面長多。

新光BBB投等債20+ETF經理人王韻茹表示，根據ICE歷史資料統計，美BBB級投等債指數自2000年到2023年共四年期間，在美疫情爆發期間皆創下「零違約率」紀錄，相較非BBB級指數更具「低違約」表現，2025年起美國降息且經濟軟著陸，加上川普重返白宮，有望祭出新財政政策擴大內需、提振消費信心、改善經濟，BBB級投資等級債的發行企業未來基本面更具投資前景。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。