美股ETF三利多 耀眼

美股科技股財報反映AI效益顯現，加上川普重返白宮、美聯準會（Fed）降息一碼符合預期，三大利多激勵美股ETF績效走揚，包括統一FANG+（00757）、凱基全球菁英55、國泰北美科技、復華S&P500成長等昨（11）日收盤都創下新高，今年來的漲幅逾四成。

凱基全球菁英55ETF基金經理人楊哲宇表示，觀察11大產業今年表現，可以發現第4季以來，以能源的1.83%、金融的1.94%、通訊服務的0.79%表現最佳；若拉長時間來看，今年以來表現最亮眼的產業前三名則是資訊科技28.96%、通訊服務28.9%與金融22.74%，公用事業族群也以21.75%緊追在後。

楊哲宇分析，生成式AI的快速發展，引發對算力和雲端服務的龐大需求，進而推升資訊科技與通訊服務類股股價。

AI成長趨勢同樣引發更廣泛的資料需求，進一步讓資料中心的電力需求激增；全球資料中心電力需求在2015至2020的五年間呈現持平，然而在AI用電需求帶動下，預計到2030年將成長一倍以上，使得相關的公用事業類股在今年表現亮眼。

統一投信指出，美國大選結束後最大不確定因素消除，川普主張企業與個人全面減稅，有助提振經濟及市場成長動能，尤其美國半導體股，可望受惠川普「美國重返榮耀」的政策紅利。根據統計，到11月7日止，已經有86%標普500企業公布財報，其中76%獲利優於預期。

在已公布財報的企業中，亞馬遜、蘋果、Meta、微軟等科技巨頭，營運都繳出亮眼的成績單，顯示AI帶來的效益已經顯現，使市場對AI前景更加樂觀。接下來輝達將於20日公布業績數字及展望，也備受矚目。統一FANG+規模在日前突破300億元創新高後，投資人持續追捧，昨天收在96.65元歷史新高，成為首檔即將挑戰百元大關的海外ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。