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00966B三大關鍵字挑好債 掌握降息循環債市行情

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

押注川普交易的債券空頭回補，以及聯準會利率如預期降息一碼，帶動債市擺脫低迷。由於降息不會只降一次，要掌握降息循環的債市行情，可以從三大方向選擇投資標的，包括信用評級、存續期和長期趨勢。即將在25日到27日募集的統一ESG投等債15+ETF（00966B）（基金之配息來源可能為收益平準金），即是擁有「BBB評級、長天期、ESG」三大關鍵優勢的固定收益型商品。

統一投信表示，有鑒於企業營運體質穩健，選擇投資等級債ETF可瞄準「BBB」評級，BBB級公司債擁有違約率相對低、殖利率相對高兩大特色。而川普當選，美國降息雖然會放緩步調，但長線降息趨勢不變，選擇具較長存續期間的債券ETF，降息帶來的資本利得效果可望相對突出。ESG為全世界大勢所趨，Precedence research預估，今年至2034年的複合年增長率達到18.82%，顯示ESG投資有望帶來資金面長多。

00966B指數的成分債聚焦BBB級信評，違約率較非投資等級債低，但殖利率高於A級以上債券，讓債市投資人可以平衡風險與收益。在近期美債殖利率攀升之際，00966B追蹤之指數的殖利率也跟著提高，據彭博統計至11/1，00966B追蹤的指數殖利率已經突破6%。該指數還鎖定15年以上長天期債券，在利率逐步調降時，有望為投資人帶來資本利得空間。此外，該指數亦嚴選ESG評分高的企業，成分債透過排除「具爭議性產業」之發行人，篩選出永續經營的好企業，並依ESG評級加減權，讓成分債的ESG評級維持在高水平。

統一投信提醒，投資人選擇ETF時，需留意基金配息率與追蹤指數殖利率之差異，亦可觀察相關金融市場的政經議題變化，作為投資布局時的參考依據，金融商品的淨值有可能因各項總經或產業因素變化而上下波動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ESG 降息

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