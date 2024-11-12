替家人投資千萬！他想買0050「盼投報率5-8%」 網看顧慮卻開酸

投資有賺有賠，但若只是放在銀行內定存，很可能因為通貨膨脹導致資產縮水。有網友考慮將家人千萬資產進行投資，他規劃定期定額0050或美股，卻又擔心買在高點，其他人狠酸「定期定額怎會擔心買高點。如果你這樣想，那你永遠不用進場買了」，也有人誠懇建議他不要替別人的錢做打算。

台股11日開低後回測五日線，收在23,529.64點，下跌24.25點，跌幅0.1%，成交量3,555.72億元，三大法人賣超61.49億元。

一名網友在PTT發文詢問「若有近8位數的存款建議如何投資？」他表示，家人有近千萬的資產放在銀行定存，不過卻擔心銀行利息過低，通貨膨脹之下導致資產縮水，因此考慮投資股票。

該網友表示，他考慮定期定額買進0050或美股，希望每年的投報率可達5-8%，卻又擔心目前台股指數偏高，現在進場可能會買在高點。

其他人留言「怕東怕西，就繼續放這吧」、「定期定額怎會擔心買高點。如果你這樣想，那你永遠不用進場買了」、「去買存錢銀行的股票啊」、「先擔心有沒有加到詐騙群，錢投奇怪的交易所」、「先去元大開好證券戶，一半資金買0050和美股大盤」、「有一年5-8%穩定勝率大家都借錢all in了」、「學薩爾瓦多做法，每天買一點啊，股票黃金債券BTC混」、「怕利息跟不上通膨，買0050不就好了？」

不少人建議他別管，留言「別替別人的錢煩惱」、「你不懂還想給人建議？你閉嘴就是最好的投資建議」、「覺得基期高，那就是等啊，持有現金是很痛苦嗎」、「聽起來你家人風險承受能力低，但你要知道5-8%穩定報酬是困難的」、「能夠八位數的人，除非突然繼承不然不用去幫忙擔心這些」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。