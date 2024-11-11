美國降息趨勢確立 投信搶發多元類型債券ETF

美國聯準會（Fed）啟動降息循環，吸引投資人搶搭降息列車，今年以來，國內債券ETF總受益人數暴增，已突破200萬人大關，投信也搶發各種不同類型債券ETF，以滿足投資人多元需求。

美國聯準會繼9月降息2碼，上週再宣布降息1碼，降息趨勢確立。中信投信分析，美國大選結果出爐，川普再度當選總統，儘管川普當選為市場帶來通膨隱憂，但聯準會長期降息趨勢不變，聯準會自9月以來已2次降息，累計降息3碼（75個基點），顯示其維持寬鬆貨幣政策的方向。

今年以來，國內債券ETF市場熱度升溫，總受益人數已突破200萬人，對比去年底，人數大增約8成；資產規模超過新台幣2.9兆元，直逼3兆元大關。

投信業者近期推出各式債券ETF搶市，元大投信今天推出元大優息美債（00967B）、元大優息投等債（00968B）及元大零息超長美債（00969B）等3檔債券ETF，包裝成元大優質債券ETF傘型基金，預計11月18日同步開募。

元大投信指出，00967B、00968B皆採取月配息，其中00967B為國內首檔月配息設計長天期美債ETF；而00969B為國內首檔「零息」美債產品，相較於附息債券，零息債券因為沒有配息，發行價通常相對同天期附息債券發行價較低，適合追求債券價格潛在上漲機會的投資人。

元大投信表示，從資產配置角度，債券長期與股票呈低相關，對於大額資金而言，海外債券ETF的配息計入海外所得，適用個人最低稅負制，自然人於新台幣750萬元內可免稅，且無論單次領息金額高低，都免繳二代健保補充保費。

元大投信也提醒，未來美國是否連續降息及基準利率目標位置，仍受通膨增速、就業等經濟數據牽動，各債種均受利率風險影響，且基準利率下降不代表債券殖利率必然下降，投資人進場前須謹慎評估。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。