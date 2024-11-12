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他力挺美債！砸50萬買00679B只為「1理由」 網反曝套牢苦衷

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他力挺美債！砸50萬買00679B只為「1理由」 網反曝套牢苦衷

聯合新聞網／ 綜合報導
降息後，債券價格反而不如預期，專家解讀現在是利多出盡。美債示意圖／路透社
降息後，債券價格反而不如預期，專家解讀現在是利多出盡。美債示意圖／路透社

美國聯準會上週宣布降息，預期12月還會再降一碼，市場預期美債低點已至。然而近日網上不少人買美債慘被套在高點，有PTT網友喊冤「美債沒那麼不堪」，他投資50萬買進元大美債00679B，最大目的就是分散風險。其他人坦言，會被套牢的苦主幾乎都是想靠美債賺價差，而不是領配息，本末倒置的投資方式之下虧損也是必然的。

美國總統大選落幕，由前總統川普勝出，市場認為，外界均知道川普希望聯準會繼續降息，而主席鮑爾為了迎合川普，很可能在明年初繼續降息1-2碼，可能對美債價格有所影響。

一名網友在PTT以「美債沒那麼不堪」為題發文，他不解表示，「怎麼版面上大家都看衰美債，套著配息都舒服，就很舒服啊」，他訂席定額投資0050、元大美債，就是為了分散風險，他目前資產配置共400萬額度，其中50萬投資美債。

該網友表示，「說得好像買美債就不買股票一樣，明明美債的殖利率也滿吸引人的，如同好像台積電不買就虧很大一樣，但就有人不想承擔台積電波動的風險，50萬美債套著配都舒服，越低越買」。

其他人留言「沒有要做價差就沒有被套的問題」、「你股債配置 7:1，問題是台灣瘋到大媽是5成以上買美債，每降一次息就漲N%，想賺價差的，不是領息而已」、「佈個10%-50%的債還好阿，股債平衡本來就是顯學，這幾年股市太噴，讓很多人都忘記股債平衡這件事了」。

但也有人留言「別安慰自己了」、「看來還有的跌」、「是沒那麼不堪，投資美債頂多打贏通膨而已，想要財富增值還是要靠股票投資」、「明明一堆人一年前就是為了賺價差而慢慢布局美債，偏偏現在要說自己是為了領息」、「買債的多數是幻想著利率會急降來賺價差啊」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00679B PTT 價差 分散風險 川普

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