快訊

下班記得帶傘！3縣市大雨特報 恐一路下到晚上

不婚無關房價？全台5大光棍縣市「低價區占3個」 冠軍出乎意料

00757規模、股價雙創新高 為首檔挑戰百元大關海外ETF

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
美股科技股財報反映AI效益顯現，加上川普重返白宮，美國聯準會降息一碼符合市場預期，三大利多匯聚，美股上漲格局輪動到科技股，標準普爾500指數與那斯達克指數收盤創下新高。（路透）
美股科技股財報反映AI效益顯現，加上川普重返白宮，美國聯準會降息一碼符合市場預期，三大利多匯聚，美股上漲格局輪動到科技股，標準普爾500指數與那斯達克指數收盤創下新高。（路透）

美股科技股財報反映AI效益顯現，加上川普重返白宮，美國聯準會降息一碼符合市場預期，三大利多匯聚，美股上漲格局輪動到科技股，標準普爾500指數與那斯達克指數收盤創下新高。追蹤美股的ETF也強強滾，統一FANG+（00757）規模在日前突破300億元創新高後，11日收盤以96.65元寫歷史新高，為首檔即將挑戰百元大關的海外ETF。

美國大選結束後最大不確定因素消除，川普主張企業與個人全面減稅，有助提振經濟及市場成長動能，尤其美國半導體股，可望受惠川普「美國重返榮耀」政策紅利。進一步回歸到基本面來看，根據統計，到7日止，已有86%標普500企業公布財報，其中76%獲利優於預期。

已公布財報的亞馬遜、蘋果、Meta、微軟等科技巨頭，營運都繳出亮眼的成績單，顯示AI帶來的效益已經顯現，使市場對AI前景更加樂觀。接下來輝達（NVIDIA）將於20日公布業績數字及展望，也備受矚目。

投資專家表示，隨著資金重新配置到美國股市，多頭力挺AI長線大趨勢主軸不變，投資人可以透過定期定額，擇優選擇全方位布局AI產業的海外ETF，參與長線趨勢向上的契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

AI 美國聯準會 財報

延伸閱讀

川普偏愛虛擬資產 比特幣大漲破8萬

假消息滿天飛 川普第2任期預料不減反增

川普未邀龐培歐入閣 學者：抗中保台戰略不復存在

川普當選後的烏俄戰局迷霧？雙方無人機擴大互轟，美國援烏意向受關注

相關新聞

0050棒、台積電（2330）也很好…重點是買的價位好嗎？ 隱者舉0056當前例

台積電、0050什麼時候會冷我不知道，但我知道：順境中的過度樂觀是股市常有的風景。

買房買不起轉買ETF？台股ETF受益人數首破千萬大關

「買房買不起，買ETF總可以了吧！」台灣房價高漲、小吃漲到小資族捨不得吃，又逢台股近幾年強勢演出多頭行情，小資族紛紛將錢轉投資ETF抗通膨....

掌握降息循環債市行情 法人教你用三大關鍵字挑好債

押注川普交易之債券空頭回補，及聯準會利率如預期降息1碼，帶動債市擺脫低迷；法人強調，由於降息不會只降一次，要掌握降息循環...

台股 ETF 受益人創高破千萬 這三檔季配高息型包辦前三大

台股ETF受益人數創高突破千萬大關！根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，65檔台股ETF受益人最新一周增加26...

雙11…00933B相比高點打了95折現入手還能領息！川普勝選先領起來入袋為安

國泰10Y+金融債（00933B）在17元上下，跟上一波聯準會降息前（9/11）的高點相比，現在入手大約可享95折。

00878兩年前也曾帳上賠近14萬元！存股哥：若當時停損、退縮、放棄…就沒有現在

翻到了2年多前00878帳損近14萬的限動，那時才剛開帳號不到三個月，還在自言自語時期，追蹤數沒有很多，可能也很少人看過我的00878帳損紀錄跟心得。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。