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0050棒、台積電（2330）也很好…重點是買的價位好嗎？ 隱者舉0056當前例

聯合新聞網／ 股市隱者
台股示意圖。圖／中央社
台股示意圖。圖／中央社

順境中的過度樂觀？

最近很多身邊朋友問說，現在適合幫小孩開戶投資嗎？

朋友：「你覺得0050是好的標的嗎？」

我：「長期來看是，怎麼了？你現在想投資嗎？」

朋友：「我想幫小孩開戶定期定額買0050。」

我：「現在？」

朋友：「是啊，最近我同事股票都賺了不少錢。」

我：「他們賺錢是因為他已經佈局，但你是要現在開始買？」

朋友：「所以越早投資，才能複利越久。」

我：「這個前提是股價不斷往上，但股市是波動的，或許等市場冷的時候定期定額會更好。」

這不是單一案例，至少我不少朋友有在問。

股市創高很夢幻，讓很多原本想投資卻還沒開始的人，更有執行力，學投資是好事，但我很怕過度樂觀和市場氣氛下，讓更多人還沒學游泳就帶著游泳圈跳下去，心想：反正安全。

確實是，游泳圈不會讓你溺水，但浪來的時候，海水嗆到也會難受。

我們一起來回憶以前的故事

2020/7-2021/8 期間：

加權指數漲43%，長榮漲超過十倍，年度市場名言是「一張不賣，奇蹟自來」；而後三個月，加權指數跌28%，長榮跌了64%

下一波時間走到 2021/11-2022/10 期間：

加權指數跌25%，美元漲11%，年度市場名言是「升息加上台灣地緣風險，美金定存！」而後兩個月，加權指數漲32%，美元跌了11%

下一波時間走到 2023/1-2023/12 期間：

加權指數漲16%，0056漲41%，年度市場名言：「存股ETF能領息又會漲，是最好的無腦投資術」；而今年以來，加權指數上漲32%，0056僅上漲3%，若是0050則上漲46%，因為有一半是台積電。

若單看台積電，截至目前上漲81%。也因此，今年市場名言：「買台積電、0050，長期能打敗多數基金。」是的，0050很棒，台積電也很好，完全認同，重點是，你買的價位好嗎？

我們回頭細說0056的故事

2023年0056上漲四成，散戶持股人數 2023/1/1是88萬人，到了2023/12/31增加到98萬人，多了十萬不少吧！

故事還沒結束，截至目前，0056的散戶持股人數已經增加到120萬人！後面才加碼的20萬人，反而僅得到3%的報酬，遠不如0050和台積電分別上漲46%和81%。

好的標的，也要買在好的價位，好的買點，往往是市場乏人問津之時。

台積電、0050什麼時候會冷我不知道，但我知道：順境中的過度樂觀是股市常有的風景。

後知後覺帶來的風險，往往比不知不覺更可怕。

◎本文內容已獲 股市隱者 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 0056元大高股息 2330台積電 ETF 定期定額

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