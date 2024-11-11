0050棒、台積電（2330）也很好…重點是買的價位好嗎？ 隱者舉0056當前例

順境中的過度樂觀？

最近很多身邊朋友問說，現在適合幫小孩開戶投資嗎？

這不是單一案例，至少我不少朋友有在問。

股市創高很夢幻，讓很多原本想投資卻還沒開始的人，更有執行力，學投資是好事，但我很怕過度樂觀和市場氣氛下，讓更多人還沒學游泳就帶著游泳圈跳下去，心想：反正安全。

確實是，游泳圈不會讓你溺水，但浪來的時候，海水嗆到也會難受。

我們一起來回憶以前的故事

2020/7-2021/8 期間：

加權指數漲43%，長榮漲超過十倍，年度市場名言是「一張不賣，奇蹟自來」；而後三個月，加權指數跌28%，長榮跌了64%

下一波時間走到 2021/11-2022/10 期間：

加權指數跌25%，美元漲11%，年度市場名言是「升息加上台灣地緣風險，美金定存！」而後兩個月，加權指數漲32%，美元跌了11%

下一波時間走到 2023/1-2023/12 期間：

若單看台積電，截至目前上漲81%。也因此，今年市場名言：「買台積電、0050，長期能打敗多數基金。」是的，0050很棒，台積電也很好，完全認同，重點是，你買的價位好嗎？

我們回頭細說0056的故事

2023年0056上漲四成，散戶持股人數 2023/1/1是88萬人，到了2023/12/31增加到98萬人，多了十萬不少吧！ 故事還沒結束，截至目前，0056的散戶持股人數已經增加到120萬人！後面才加碼的20萬人，反而僅得到3%的報酬，遠不如0050和台積電分別上漲46%和81%。

好的標的，也要買在好的價位，好的買點，往往是市場乏人問津之時。

台積電、0050什麼時候會冷我不知道，但我知道：順境中的過度樂觀是股市常有的風景。

後知後覺帶來的風險，往往比不知不覺更可怕。

◎本文內容已獲 股市隱者 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。