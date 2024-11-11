雙11…00933B相比高點打了95折現入手還能領息！川普勝選先領起來入袋為安

一年一度的消費大事「雙11購物節」來啦！各大電商祭出超殺優惠，要民眾清空購物車，而債券市場也出現「優惠價」，國泰投資級公司債（00725B）、富邦A級公司債（00746B）盤中出現37元，元大投資級公司債（00720B）每股落在35元左右，國泰10Y+金融債（00933B）則是在17元上下，跟上一波聯準會降息前（9/11）的高點相比，現在入手大約可享95折。

其中，00933B搭上除息話題，預計每股配發0.082元，年化配息率約5.9%，打敗多檔高股息ETF，更是月配息ETF中少數沒有調降配息金額的，11/15是最後買進日，不少人趁勢加碼買進，近三日成交量突破3萬張，是市面上最受歡迎的金融債ETF，最新規模達到739億，受益人數逼近13萬人，不僅深受法人機構喜愛，也是散戶的心頭好。

只是市面上債券ETF百百種，為什麼要投資金融債ETF？投資達人解釋，金融債ETF的風險低、違約率低，且殖利率表現佳，比較近五年平均殖利率的表現，金融債達4.41%、全球公司債3.28%次之、美國公債3.02%最低。目前金融債殖利率突破5.5%，優於歷史平均，代表價格已經來到便宜區間，投資價值浮現。

市場專家點出，美選結果在上周出爐，川普順利重返白宮，但投資市場的擔憂情緒提升，預估通膨加劇的風險提高，短線上來看，長、短天期公債殖利率將同步拉升，近日美十年期公債殖利率一度突破4.5%，連帶債券價格下降。

專家進一步點出，在此階段之下，短期內投資人想運用長天期公債來賺取資本利得的空間可能相對有限，需要等待一段時間讓降息循環發酵。所以近期反倒可以運用殖利率拉升之際，把握息收好表現，布局投資等級公司債ETF、金融債ETF，先把息收領起來入袋為安。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。